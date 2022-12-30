Выход на границы 1991 года и конец войне: Подоляк рассказал, что для этого нужно Украине

Войну на временно оккупированных территориях можно будет локализировать и не допустить ее разрастания, считают в ОП.

Подоляк, ВСУ / Коллаж Офис президента, УНИАН

Ускорение предоставления Украине бронетехники и дальнобойных ракет приблизит окончание войны.

Помощь нашей стране также способна понизить коррупционное влияние РФ на глобальную политику, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, как можно более быстрая передача ВСУ от партнеров государства бронетехники и ракет повышенной дальности позволит локализовать войну на временно оккупированных территориях и не допустить ее разрастания.

Кроме того, предоставление такого вооружения сможет приблизить окончание войны и выход на границы 1991 года.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина обязательно получит от партнеров все необходимое оружие для защиты от российской агрессии. "Если суммировать все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это лишь вопрос времени", - заявил Кулеба.

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