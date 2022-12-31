Война в Украине затянется на весь 2023 год: западные СМИ дали тревожный прогноз

Влиятельная газета Financial Times опубликовала прогнозы на 2023 год, среди которых есть анализ вероятного развития событий в Украине.
Журналисты пишут о том, что существует высокая вероятность того, что война в Украине затянется.
Отмечается, что не стоит ожидать быстрого завершения военной агрессии Российской Федерации против Украины.
При этом авторы не исключают того, что война, развязанная Россией против Украины, будет продолжаться в течение всего нового 2023 года.
По их мнению, вызванный войной в Украине энергетический кризис может привести к веерным отключениям электроэнергии в ЕС, которые могут начаться уже в апреле.
Это может произойти, если погода будет холодной. По мнению аналитиков FT, пополнить подземные хранилища газа после окончания зимнего сезона в ЕС будет не просто.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.
Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.
Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.
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