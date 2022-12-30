"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцам

Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала "началом расцвета Украины и концом для России".

Валерий Залужный / president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в канун новогодних праздников.

Залужный отметил, что это не Украина выбрала войну, но она приняла бой.

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага", - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала "началом расцвета Украины и концом для России".

"В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь", - подчеркнул он.

На данный момент российская армия пытается всеми силами поставить войну в Украине "на паузу". Как отмечает Валерий Залужный, чтобы добиться этого, оккупанты обстреливают мирное население и растянули линию фронта, чтобы изнурить ВСУ, но эти способы не решают их главной стратегической проблемы.

По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас России приходится думать о том, как выйти из этой ситуации (войны в Украине).

Читайте также: