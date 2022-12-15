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"Смотрю на его портрет": Залужный рассказал, кто для него пример

15 декабря 2022, 18:07
По словам Залужного, это человек, которому было тяжело, потому что он всем помогал.
Валерий Залужный, Геннадий Воробьев
Валерий Залужный, Геннадий Воробьев / Офис Президента, Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, на кого он равняется и кого считает примером для себя.

В интервью The Economist Залужный заявил, что это бывший командующий Сухопутными войсками Украины Геннадий Воробьев.

"У меня есть портрет покойного Геннадия Петровича Воробьева (командующий Сухопутными войсками Украины с 2009 по 2014 год). Это был человек, которого очень уважали в армии. Почему он у меня здесь? Когда мне спокойно, когда все идет хорошо, эта картинка обычно лежит лицом вниз, мне не нужно на нее смотреть, когда у меня возникают сомнения в чем-то, я выражаю это прямо, я вращаюсь и смотрю на его портрет, пытаясь понять, как поступил бы в этой ситуации Геннадий Воробьев", - рассказал Залужный.

По словам Залужного, это человек, которому было тяжело, потому что он всем помогал.

"Он знал всех в Вооруженных Силах, их жен, их детей, их племянников и т.д. Ему было тяжело, но он взял то тяжелое бремя и понес его. Это пример", - пояснил Залужный.

Геннадий Воробьев - что о нем известно

Геннадий Воробьев
Геннадий Воробьев / УНИАН

Геннадий Воробьев

Украинский военный, генерал-полковник, кандидат исторических наук. С 18 ноября 2009 года по 17 января 2014 года – командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. С 16 февраля 2014 года первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины. С 21 мая 2016 — и.о. начальника и начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Внезапно умер в 2017 году в возрасте 55 лет.

Что еще сказал Залужный в интервью

На данный момент российская армия пытается всеми силами поставит войну в Украине "на паузу". Как отмечает Валерий Залужный, чтобы добиться этого, оккупанты обстреливают мирное население и растянули линию фронта, чтобы изнурить ВСУ, но эти способы не решают их главной стратегической проблемы.

По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас России приходится думать о том, как выйти из этой ситуации (войны в Украине).

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