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Россия не сможет захватить Киев даже целой армией: Свитан назвал козырь Украины

1 января 2023, 19:12
Площадь Киева слишком большая, в РФ может не хватить личного состава оккупантов для захвата столицы.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
Оккупантам не удастся захватить Киев / коллаж фото 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот с видео

Российским оккупантам не удастся оккупировать Киев. Но риски повторного наступления врага существуют. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, сообщает 24 канал.

У РФ ничего не получится даже в том случае, если Путин направит в сторону столицы всю свою армию. У Украины есть ряд преимуществ.

"Такого рода военные операции, скажем, со стороны Беларуси, со стороны Сум или со стороны Черниговской области невозможны. Поэтому вряд ли будет выполнена такого рода операция, а именно движение на Киев еще раз, особенно после того, как нашими ВСУ были приняты меры по охране и обороне такого объекта, как Киев и прилегающие территории", - сказал Свитан.

Он отметил, что Киев будет невозможно оккупировать из-за его большой площади и количества местных жителей. Свитан убежден, что для захвата Харькова понадобится не менее 150 тыс. оккупантов, а для окружения - 400 тыс. Для Киева - 1 миллион и 1,5 миллиона соответственно.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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