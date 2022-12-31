'Конфликт' между Зеленским и Залужным: Резников прокомментировал слухи

На уровне слухов говорилось о том, что Залужный якобы поднял голос на Зеленского.

Появились слухи о конфликте между Зеленским и Залужным / president.gov.ua

В Украине появились слухи о том, что между президентом

Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возник конфликт. Однако оказалось, что эти сплетни лживы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Данилов в интервью LB.ua.

На уровне слухов говорилось о том, что Залужный якобы поднял голос на Зеленского. Резников заверил, что это выдуманная история и он такого не слышал.

Министр добавил, что между Минобороны и Генштабом также нет никакого напряжения.

"У меня с Генеральным штабом отличные отношения, с Валерием Федоровичем, главкомом – замечательные рабочие отношения... С каждым общаюсь лично, персонально, без каких-либо проблем и на регулярной основе. Я не говорю, что на телефоне 24/7. Это не искусственное общение, это реальное человеческое создано общения", – сказал Резников.

На данный момент российская армия пытается всеми силами поставить войну в Украине "на паузу". Как отмечает Валерий Залужный чтобы добиться этого, оккупанты обстреливают мирное население и растянули линию фронта, чтобы истощить ВСУ, но эти способы не решают их главной стратегической проблемы.

По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас России приходится думать о том, как выйти из этой ситуации (войны в Украине).

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