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Путину угрожали убийством: эксперт рассказал, почему РФ сменила риторику в вопросе ядерных угроз

30 декабря 2022, 19:28
Российского диктатора угрожали убить, если РФ применит ядерное оружие.
Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Путину угрожали убийством / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Российскому президенту Владимиру Путину пригрозили убийством, после чего он резко сменил тактику в вопросе применения ядерного оружия в Украине. Об этом заявил российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью ТСН.ua.

Сам глава российского МИДа Сергей Лавров говорил о том, что США якобы "хотят убить Путина".

"Очень интересное заявление Лаврова. Это была такая запоздалая на три месяца реакция . Действительно Путину угрожали, что убьют в случае использования ядерного оружия в конфликте с Украиной", - сказал Пионтковский.

По его данным, в начале октября Блинкен и Салливан четко дали понять Кремлю, что Запад и НАТО "ответят очень решительно", если РФ применит ядерное оружие.

Тогда был пик ядерного шантажа. Этот вопрос обсуждался в НАТО и было решено не отвечать преступлением на преступление, не наносить ядерный удар по какой-нибудь цели в России, а наказать Россию более жестоко. Было сказано, что вся конвенциональная мощь НАТО будет использована для уничтожения российской группировки на территории Украины ... Было сказано, что эти обстоятельства коснутся лично Путина", - добавил эксперт.

Пионтковский добавил, что даже генералы в отставке говорили о ликвидации именно Путина в случае применения ядерного оружия.

"Этот язык они поняли в Москве. На следующий день начался новый нарратив - да мы никогда не использовали и не предлагали использовать ядерное оружие, ядерная война невозможна, в ней не может быть победителя", - отметил социолог.

Напомним, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказывал, что в условиях, когда военные РФ не могут получать успехи на поле боя, Путин беспокоится о сохранении своей "шкуры". Он понимает, что из-за провальной войны против Украины в России может произойти переворот, поэтому пытается переложить вину за поражения с себя на своих военных.

Также сообщалось о том, где именно находится путинские бункеры. Известно, что один из них расположен на глубине 200 метров, имеет специальный лифт и соединен с другими бункерами километровыми тоннелями.

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