Путин изолировался от своих элит, они недовольны тактикой Кремля - The Washington Post

Некоторые российские элиты хотят прекращать войну, а другие - усиливать эскалацию.

Владимир Путин изолировался от своих элит / скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин максимально изолировался от российских элит. Все это произошло на фоне краха в войне, которую "директор" РФ развязал против Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

У элит возникает все больше вопросов о тактике Путина в 2023 году. Ведь полномасштабное вторжение в Украину разрушило экономические связи Москвы и Запада, а сама Россия продолжает превращаться в международную изгнанницу.

По данным издания, диктатор надеется, что он сможет заставить Запад и Украину сесть за стол переговоров. Его едва ли не единственным планом является ракетный террор. Диктатор готов вести переговоры лишь на его условиях.

Некоторые источники сообщают о том, что Путин "чувствует потерю своих друзей".

"Это фигура (Путин — Главред), которая в глазах элиты кажется неспособной давать ответы на вопросы. Элита не знает, во что верить, и боится думать о завтрашнем дне", – заявила старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Станова.

Отмечается, что некоторые российские элиты хотят прекращать войну, а другие - усиливать эскалацию. Однако все они возмущены текущей тактикой Кремля.

Развал России

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что российская оккупационная армия потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине. В перспективе армия РФ может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом Российской Федерации.

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