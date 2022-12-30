В Украине будут выключать свет даже после войны - ДТЭК

Свет будут выключать из-за того, что на восстановление украинской энергосистемы придется потратить годы.

В Украине будут отключать свет даже после войны / Коллаж фото УНИАН, ДТЭК

Отключения света в Украине продолжатся и после завершения войны. Для восстановления энергосистемы понадобится много времени. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Он считает, что на восстановление украинской энергосистемы придется потратить годы.

"Мы же понимаем, что мы не будем восстанавливать не новое оборудование. Будем ставить новое, современное, цифровое и надежное", - сказал Сахарук.

В ДТЭК говорят, что"через год-два у нас будет звездная энергосистема". Но к тому времени избежать выключений электроэнергии не удастся.

"К сожалению, это будет. Нужно об этом говорить. Если говорить об ограничениях по генерации, то нам, конечно, хотелось бы вернуть Запорожскую атомную станцию, Запорожскую тепловую станцию, гидроэлектростанции на Юге Украины, а это почти 700 мегаватт, солнечные станции", – сказал Сахарук.

Ракетный удар по Украине

Утром 29 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами. Во многих городах произошли сильные взрывы. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Есть пострадавшие.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, российские захватчики на каждую массированную ракетную атаку по Украине тратят примерно по 300-400 миллионов долларов. Однако существенных преимуществ для себя они все равно не могут достичь таким образом.

Не стала исключением и сегодняшняя атака – оккупанты просто "выбросили деньги на ветер". По словам Арестовича, во время сегодняшней атаки РФ потратила четвертую часть всего запаса ракет, что оставался у нее.

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