"Это не конфликт с инопланетянами": Кислица небезосновательно "наехал" на генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время обращения употребил выражение "на Украине".

Кислица раскритиковал генсека ООН / Коллаж фото скриншот из видео, facebook/Sergiy Kyslytsya

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица жестко "наехал" на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Жесткая критика оказалась небезосновательной, ведь генсек ООН в обращении позволил себе употребить пропагандистское выражение. Об этом Кислица написал на своей странице в Twitter.

Оказалось, что Гутерриш сказал выражение "на Украине", которое используют пророссийские чиновники и пропагандисты, обесценивая суверенитет и независимость государства.

Генсек ООН также намекнул на необходимость садиться с Россией за стол переговоров.

"В 2022 году миллионы людей по всему миру в буквальном смысле закрыли дверь за своей старой жизнью. На Украине, в Афганистане, в Демократической Республике Конго и других странах люди оставляли руины своих домов и жизненных укладов и уезжали в поисках лучшей доли ... В 2023 году нам нужно достичь мира - сейчас как никогда прежде. Мира друг с другом, мира через диалог, чтобы прекратить конфликты", - сказал Гутерриш в обращении.

Кислица призвал Гутерриша набраться смелости и использовать правильные слова.

"Так давайте же – перейдем от слов к делу – наберитесь смелости в секретариате ООН использовать правильные "слова": не "война на Украине", а война против Украины, агрессия РФ против Украины, а не конфликт с инопланетянами. Начните с себя! А дальше все пойдет", – написал он.

Кислица раскритиковал генсека ООН / скриншот

Напомним, Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава в вопросе легитимности пребывания РФ в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом. В МИД Украины подчеркнули, что это лишь вопрос времени, когда действия РФ дискредитируют и разрушат всю систему ООН.

Ранее Генасамблея ООН 14 ноября обязала РФ выплатить Украине репарации за ущерб, который был нанесен во время полномасштабной войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Также в ООН призвали создать международный механизм для возмещения всех убытков, который будет включать в себя создание такого "реестра убытков". В нем будут регистрироваться все доказательства ущерба, нанесенного физическим, юридическим лицам, а также государству.

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