Кремль "профукал" $300-400 миллионов: Арестович рассказал о провале масштабной атаки РФ

Оккупанты потратили четвертую часть ракет из тех, которые у них остались, однако фактически ничего не добились.

Арестович рассказал о провале масштабной атаки РФ/ Facebook Арестович, Минобороны РФ

Российские захватчики на каждую массированную ракетную атаку по Украине тратят примерно по 300-400 миллионов долларов. Однако существенных преимуществ для себя они всё равно не могут достичь таким образом. Не стала исключением и атака, которая произошла утром в четверг, 29 декабря – оккупанты просто "выбросили деньги на ветер".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он отмечает, что каждая ракета, выпущенная Россией по Украине, стоит от 1,2 до 3 миллионов долларов.

"При всем своем воображении я и представить не мог столь неэффективного расходования Кремлем такого драгоценного средства, как крылатые ракеты, стоимостью по меньшей мере 1200 000 долларов каждая. Есть и по три. Что не попытка – 300-400 миллионов долларов в никуда, без возможности эффективного восстановления расходуемой российской военной промышленности", – написал Арестович.

Он отмечает, что во время сегодняшней атаки РФ потратила четвертую часть всего запаса ракет, что оставался у нее.

"И всё для того, чтобы мы несколько часов/дней посидели без света", – говорит советник председателя ОП.

Арестович добавил, что противник-дурак – это уже большой успех для Украины.

Массированная ракетная атака РФ

Напомним, в утром четверг, 29 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты утром вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители и были готовы ударить 16 ракетами Калибр. Также была зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

Россия массированно атаковала Украину ракетами, во многих городах произошли сильные взрывы. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Есть пострадавшие.

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