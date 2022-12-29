После ракетного удара в Киеве без света 40% потребителей - Кличко

В столице Украины 40% потребителей остались временно без электроснабжения после утреннего подлого удара русских оккупантов. Об этом киевский градоначальник Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.
"40% потребителей столицы после ракетной атаки – без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных", − говорится в тексте.
Ракетный удар РФ
Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.
Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.
Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.
В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
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