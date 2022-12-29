Пострадали трое людей, 16 ракет сбито: детали ракетного удара по Киеву

В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В ОП озвучили детали ракетного удара по Киеву/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В результате очередного ракетного удара русских оккупантов по Киеву в четверг, 29 декабря, обломки сбитой ракеты очень сильно повредили частный дом в Дарницком районе.

Об этом написал на своем канале в мессенджере Telegram мэр Киева Виталий Кличко

"В настоящее время два человека спасли из поврежденного частного дома. Медики предоставили им помощь на месте и госпитализировали. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль", - говорится в тексте.

Позднее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко дал более детальную информацию по инциденту. И опубликовал в Telegram фото с места событий.

"В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка. Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний террор России", - написал чиновник.

Позднее Кличко написал, что бойцы украинского ПВО уничтожили над столицей 15 вражеских ракет.

"По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет" - говорится в тексте. Позднее он уточнил, что была сбита еще одна ракета и точное число - 16.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Мощные взрывы прогремели в Киеве в четверг утром, 29 декабря, после того, как по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

В частности, громкие взрывы были слышны на правом и на левом берегу Киева, сообщают очевидцы.

При этом сообщается, что в Киеве и во многих областях Украины зафиксирована работа средств противовоздушной обороны.

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