Пострадали трое людей, 16 ракет сбито: детали ракетного удара по Киеву

В результате очередного ракетного удара русских оккупантов по Киеву в четверг, 29 декабря, обломки сбитой ракеты очень сильно повредили частный дом в Дарницком районе.
Об этом написал на своем канале в мессенджере Telegram мэр Киева Виталий Кличко
"В настоящее время два человека спасли из поврежденного частного дома. Медики предоставили им помощь на месте и госпитализировали. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль", - говорится в тексте.
Позднее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко дал более детальную информацию по инциденту. И опубликовал в Telegram фото с места событий.
"В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка. Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели. Вот так выглядит предновогодний террор России", - написал чиновник.
Позднее Кличко написал, что бойцы украинского ПВО уничтожили над столицей 15 вражеских ракет.
"По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет" - говорится в тексте. Позднее он уточнил, что была сбита еще одна ракета и точное число - 16.
Ракетный удар по Украине 29 декабря
Мощные взрывы прогремели в Киеве в четверг утром, 29 декабря, после того, как по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
В частности, громкие взрывы были слышны на правом и на левом берегу Киева, сообщают очевидцы.
При этом сообщается, что в Киеве и во многих областях Украины зафиксирована работа средств противовоздушной обороны.
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