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Игнат предупредил, что в новом году ракетные удары могут быть намного мощнее, чем 29 декабря

29 декабря 2022, 17:38
Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что следующие удары могут быть намного мощнее, ведь у захватчиков есть много ракетоносителей.
Игнат предупредил, что в новом году ракетные удары могут быть намного мощнее, чем 29 декабря
В новом году ракетные удары могут быть намного мощнее / Минобороны РФ, Скриншот с видео

В новом году российские оккупационные войска могут нанести более массированный удар, чем был сегодня, 29 декабря. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Как отметил Игнат, противник тщательно готовился к сегодняшнему удару, накапливая ракеты. Именно поэтому вражеская атака была такой массированной.

"Сегодня сбито 54 крылатые ракеты из 69-ти. Из тех ракет есть такие, которые не являются достижимыми для нашей ПВО. Из ракет "Калибр", Х-101, Х-555 сбит довольно неплохой процент. Можно отметить сегодня в очередной раз успешную работу ПВО", - сообщил он.

По его словам, из-за взрывов на своих аэродромах россияне перебазировали стратегическую авиацию на другие аэродромы, которые могут ее принимать и обслуживать. Спикер подчеркнул, что это создало определенные неудобства захватчикам, но особо не повлияет на применение самолетов. Однако увеличит время их подлета, что позволит украинским военным ранее реагировать на их выход на боевой курс.

Игнат подчеркнул, что следующие удары могут быть намного мощнее, ведь у захватчиков есть много ракетоносителей. Однако сейчас возникает вопрос, сколько крылатых ракет они будут готовы выпустить во время следующей атаки.

"Относительно количества ракетных ударов, то они могут быть мощнее, чем сегодня. Вопрос в том, сколько крылатых ракет они готовы потратить, ведь носителей у них все еще достаточно", - подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Ракетный удар по Украине

Утром 29 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами. Во многих городах произошли сильные взрывы. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Есть пострадавшие.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, российские захватчики на каждую массированную ракетную атаку по Украине тратят примерно по 300-400 миллионов долларов. Однако существенных преимуществ для себя они все равно не могут достичь таким образом.

Не стала исключением и сегодняшняя атака – оккупанты просто "выбросили деньги на ветер". По словам Арестовича, во время сегодняшней атаки РФ потратила четвертую часть всего запаса ракет, что оставался у нее.

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