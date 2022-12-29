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Вражеская ракета попала в дом на Прикарпатье, что почти за 1000 км от РФ

29 декабря 2022, 13:04
В ОВА рассказали, что хозяев в дома в момент попадания не было. К счастью, никто не пострадал.
Ракета, ракетный удар
Вражеская ракета попала в дом на Прикарпатье/ Telegram Кирилл Тимошенко

Во время массированной российской ракетной атаки по Украине в четверг, 29 декабря, одна из вражеских ракет попала в частный дом на Прикарпатье, что почти в 1000 километрах от границы с Россией.

Ракета не разорвалась. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. Он опубликовал фото, на котором видны причиненные повреждения жилью.

"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти за тысячу километров от россии. Прилетает ракета прямо в дом, чудом не взрывается. Цинизму россиян нет предела", – написал Тимошенко.

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что попадание ракеты произошло на территории Тлумацкой территориальной общины. К счастью, никто не пострадал, ведь в доме в тот момент никого не было.

"Ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумацкой территориальной общины, но не взорвалась. На момент попадания ракеты в доме людей не было. К счастью, никто не пострадал", – отмечает Онищук.

Также она рассказала, что во время сегодняшнего ракетного удара враг попал в один из энергетических объектов области, в результате чего возник пожар на площади 50 квадратных метров. Его уже локализовали, пострадавших и жертв нет.

"Также в области зафиксировано падение ракет, обезвреживание которых состоится позже, о чем сообщу дополнительно", – добавила глава ОВА.

Ракетный удар, ракета, Прикарпатье
Вражеская ракета попала в дом на Прикарпатье/ Telegram Кирилл Тимошенко

Массированная ракетная атака РФ

Напомним, в утром четверг, 29 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты утром вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители. Также была зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

Россия массированно атаковала Украину ракетами, во многих городах произошли сильные взрывы. В частности, взрывы прогремели в Харькове, Одессе, Львове. Во многих городах сработала противовоздушная оборона.

В Киеве обломками сбитых ракет были повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе. Есть пострадавшие.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ПВО Украины сбила 54 ракеты из 69, которые в целом запустил враг. Главком ВСУ уточнил, что 29 декабря агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что оккупанты на каждую массированную ракетную атаку по Украине тратят примерно по 300-400 миллионов долларов. Однако существенных преимуществ для себя они всё равно не могут достичь таким образом.

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