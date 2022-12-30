"Это не конец войны": в НАТО предупредили об угрозе нового наступления РФ

Кремлевская верхушка не отказалась от планов - полного контроля над Украиной, уверен Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг не исключил нового наступления РФ / УНИАН, Telegram

Россия может иметь долгосрочные планы подготовки новых наступательных операций, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он уверен в том, что Москва не изменила цель, ради которой она развязала захватническую войну против Украины. Такое мнение генсек Альянса высказал в интервью DPA.

При этом он обратил внимание на то, что кремлевская верхушка не отказалась от планов по поводу развязанной войны, а именно - полного контроля над Украиной.

Собеседник также напомнил о том, что РФ обращается к другим авторитарным режимам, включая Иран, чтобы получить больше боеприпасов и оружия.

"Это еще не конец. Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям. Мы не должны недооценивать Россию", - сказал Столтенберг.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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