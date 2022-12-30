glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это не конец войны": в НАТО предупредили об угрозе нового наступления РФ

30 декабря 2022, 13:56
Кремлевская верхушка не отказалась от планов - полного контроля над Украиной, уверен Йенс Столтенберг.
Столтенберг
Йенс Столтенберг не исключил нового наступления РФ / УНИАН, Telegram

Россия может иметь долгосрочные планы подготовки новых наступательных операций, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он уверен в том, что Москва не изменила цель, ради которой она развязала захватническую войну против Украины. Такое мнение генсек Альянса высказал в интервью DPA.

При этом он обратил внимание на то, что кремлевская верхушка не отказалась от планов по поводу развязанной войны, а именно - полного контроля над Украиной.

Собеседник также напомнил о том, что РФ обращается к другим авторитарным режимам, включая Иран, чтобы получить больше боеприпасов и оружия.

"Это еще не конец. Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям. Мы не должны недооценивать Россию", - сказал Столтенберг.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

Читайте еще:

НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:12

Уменьшить суммы в квитанциях за отопление: кто из украинцев имеет право

14:10

Люди используют не весь потенциал пищевой пленки: 6 полезных хитростей

13:56

"Это не конец войны": в НАТО предупредили об угрозе нового наступления РФВидео

13:51

Прогулы, несданные экзамены и угрозы: дочь Медведчука и крестницу Путина, не отчисляют из московского ВУЗа

13:24

Удары по военным и логистике: экс-командир партизан рассказал об украинских ДРГ в РФВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 31 декабря: Овнам – энергия, Тельцам – роскошь, Близнецам – конфликтыВидео

12:58

В Киеве снова будут отключать свет по графикам - ДТЭКВидео

12:37

Маша Ефросинина посветила тощими плечиками в открытом платье: "Опустошена, но стараюсь быть сильной"

12:32

Дали время укрепить ВСУ: Олланд откровенно высказался о Минских договоренностяхВидео

12:10

С 1 января все пойдет наперекосяк: астролог назвал главных неудачников начала 2023 годаВидео

12:06

"Стоит присмотреться к одиноким друзьям": любовный гороскоп от Влада Росса на январь-2023

11:57

Атака на авиабазу в Энгельсе: россияне перебросили ракетоносцы после новой "бавовны"Видео

11:46

Как сейчас выглядит единственная дочь Анастасии Волочковой, которая сбежала от эпатажной матери

11:34

Зачем ставить поднос в прихожей: секрет, который сохранит чистоту дома

11:28

"Есть поражение цели": бойцы ВСУ выстрелом из ПЗРК сбили крылатую ракету РФВидео

11:20

В Украине готовят налог на снятие наличных в банкомате - СМИВидео

11:14

Украинцам могут отказать в получении или заставят вернуть субсидию: в ПФУ назвали причиныВидео

11:04

Гороскоп на январь-2023 для всех знаков: у Козерога пойдет в гору карьера, а Льва будет штормитьВидео

11:00

Нужно ли промывать макароны после варки: ответ на самый спорный вопросВидео

11:00

Гороскоп на сегодня 30 декабря 2022: звезды рассказали, кого ждут конфликты, проблемы и слухи

Реклама
10:55

"Танки можно завтра": Украина в 2023 году получит дальнобойные ракеты ATACMS - КулебаВидео

10:48

Favbet перечислил в бюджет еще 117 млн гривен реклама

10:45

Украинские школьники получили аптечки, которые помогут обезопасить жизнь

10:38

Россия поменяла командующего на Луганщине и готовится к обороне Кременной - британская разведкаВидео

10:32

Сейчас это было бы сказкой: почему в СССР по телевизору крутили Лебединое озеро

10:28

Солиста группы "Aerosmith" обвинили в изнасиловании и абъюзе

10:10

В какую воду нужно класть мясо для холодца или супа: хитрость, которая сделает вкус блюд феерическимВидео

10:06

Умерла "икона стиля" и "королева эсктрима", дизайнер Вивьен Вествуд

10:02

5 простых и проверенных вещей, которые привлекут деньги в ваши карманы на Новый год 2023Видео

10:01

Пора продавать гривну: Соскин предупредил о курсе 100 гривен за долларВидео

10:01

Картинки с днем рождения мужчине и женщине – прикольные поздравления именинникам

09:57

"Это провокация": в Беларуси истерят из-за падения ракеты С-300 у границы с УкраинойВидео

09:53

У путиниста Корчевникова начались проблемы с дикцией и мимикой: момент попал на видео

09:24

Грешил гордыней: наместник Киево-Печерской лавры сделал в соборе "икону" с собой и начальствомВидео

09:21

ВСУ наступают, вагнеровцев "кладут пачками": оккупанты вопят из-за потерь под БахмутомВидео

09:09

Мир, в котором нет Россиимнение

09:00

Гривна стала заложником войны с Россией: что будет с курсом в 2023 году

08:55

"Пусть живут при царе-батюшке": Кулеба предложил "запихнуть" РФ в границы и "закрыть на замок"Видео

08:30

Сколько хурмы в день нужно съедать: удивительная польза и опасность "пищи богов"Видео

08:29

"И не мил вам будет утром белый свет": что делать при похмелье и как его убратьВидео

Реклама
08:18

Выход на границы 1991 года и конец войне: Подоляк рассказал, что для этого нужно УкраинеВидео

07:37

РФ заявляет, что у нее "не закончатся ракеты Калибр", но не способна защитить себя – ISWВидео

07:30

Почему пол СССР сверкало золотыми зубами и коронками

06:58

"Ни у кого спрашивать не будем": Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут на территорию РФ

06:26

Работает ПВО: Россия атаковала дронами-камикадзе три областиВидео

06:20

Когда нет газа и электричества: 4 способа нагреть воду подручными средствами

06:00

100 гривен за доллар: чем удивит курс в 2023 годумнениеВидео

05:00

"Экономят ракеты": Арестович пояснил, сколько на самом деле ударов РФ должна была нанести по УкраинеВидео

03:20

Безупречный крабовый салат на Новый год 2023: королевский рецепт за 100 гривенВидео

02:36

Пенелопа Крус с голой грудью и в игривых трусиках снялась для обложки известного глянца

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять