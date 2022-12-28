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Под Ростовом дотла выгорела казарма мотострелковой дивизии

28 декабря 2022, 15:20
Пожар произошел в воинской части, где базируется одно из подразделений армии оккупантов из РФ - 150-я мотострелковая дивизия.
Пожар, казарма
Под Ростовом дотла выгорела казарма мотострелковой дивизии / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Неподалеку от городка Новочеркасск (Ростовская область –глубинка страны-агрессора) дотла сгорела казарма оккупантов, в которой находились солдаты из 150-й мотострелковой дивизии армии оккупантов. Об огненном инциденте сообщают местные Telegram-каналы.

Двухэтажное здание казармы сгорело до основания. Причем здание было новое −его построили всего лишь в 2016-м. В российском МЧС причины возгорания не сообщают.

По словам очевидцев, во время строительства здания кто-то решил прикарманить деньги и сэкономил на проводах. Впрочем, вариант случайного возгорания после неудачного курения тоже не исключается.

К слову, 150-я дивизия приписана к воинской части №22179. До марта 2022-го ею командовал генерал-майор Олег Митяев. Но он позже был убит защитниками Мариуполя во время обороны города.

Напомним, пожар на авианесущем крейсере РФ Адмирал Кузнецов случился в российском Мурманске. Корабль загорелся во время ремонтных работ. По данным экстренных служб РФ, на территории ремонтного завода Звездочка произошел пожар крейсере Адмирал Кузнецов.

До того в ночном клубе Полигон российской Костромы произошел пожар, в результате которого погибло 13 человек. По информации СМИ, пожар возник после массовой драки. Один из оппонентов выстрелил из ракетницы и убежал. В кафе начался пожар. Вероятный виновник пожара в кафе "Полигон" Станислав Ионкин в августе вернулся из Украины. Он получил ранение во время обстрела.

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