РФ подбирается к ключевому городу для ВСУ: чем грозит потеря Покровска - CNN

Ситуация на Донбассе вызывает беспокойство у Украины и западных союзников. Продвижение к Покровску создает угрозу и для других населенных пунктов региона.

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Покровск является ключевым узлом для украинских военных / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия продолжает давить на украинские позиции на Донбассе и может продвигаться к ключевому городу на востоке страны - Покровску. Потеря Покровска может поставить под угрозу всю стратегическую линию снабжения Сил обороны. Об этом говорится в материале CNN.

Журналисты отмечают, ВС РФ месяцами растягивали украинских военных по всей линии фронта, пытаясь захватить как можно больше земель еще до того, как начнутся поставки западного вооружения и усиление мобилизации даст эффект.

CNN пишет, что сначала оккупанты постепенно достигали результатов, после чего российские оккупанты якобы стремительно начали движение к Покровску Донецкой области. Это обеспокоило как Украину, так и западных союзников. Сам президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих обращений заявил, что ситуация на этом направлении действительно сложная.

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"Именно на Покровском направлении за эти недели больше всего российских штурмов – именно там самые большие атаки врага, и каждый, кто останавливает эти российские удары и уничтожает этот российский наступательный потенциал, выполняет одну из важнейших задач в этой войне", – заявил Зеленский.

Расстояние до Покровска - меньше 20 км / Карта deepstatemap.live

Почему важен Покровск

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Сейчас город является ключевым узлом для украинских военных благодаря легкому доступу к Константиновке, которая является еще одним военным центром для Украины.

Константиновка является самой южной частью полосы из четырех украинских городов – Дружковки, Краматорска и Славянска – которые образуют остров обороны Украины в регионе, поэтому любое продвижение российских войск в сторону Константиновки вызывает беспокойство.

В CNN подытожили, что если планы ВС РФ по захвату Покровска будут реализованы, тогда Украину могут ждать последствия. Сейчас оккупанты вынуждают Силы обороны тратить все усилия на оборонную операцию, а не подготовку к контрнаступлению.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

За последнюю неделю российские оккупационные войска добились быстрых успехов на востоке Донецкой области, захватив несколько населенных пунктов и приблизившись к городу Покровск. Армия РФ давит, не смотря на потери, и ищет слабые места в обороне ВСУ. Как пишет издание The New York Times, сейчас российские оккупанты находятся всего менее чем 20 километрах от Покровска. Оккупанты активнее исследуют украинские линии обороны, чтобы выявить ослабленные позиции перед новой атакой и прорывом.

Эксперт немецкого издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что российская армия оккупировала село Новоселовка Первая Донецкой области, таким образом завершив захват плацдарма вокруг Очеретино.

Утром 30 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские захватчики штурмовали 11 направлений фронта, больше всего атак врага произошло на Покровском и Кураховском направлениях, всего произошло 149 боевых столкновений.

Контрнаступление ВСУ 2025 - что известно Украина после принятия в США решения о предоставлении военной помощи в размере 61 миллиарда долларов работает над планами по новому контрнаступлению в 2025 году. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что вполне вероятно, что ВСУ могут начать контрнаступление на одном из участков фронта. Чем меньше будет участок, тем успешнее могут быть действия украинских сил обороны. Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что Украина должна объединиться на всех уровнях, чтобы провести контрнаступление. Для успешного контрнаступления стране необходимы военные, вооружение и сохранение логистики.

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