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Включение Суджи в состав Сумского района: что ответили в Украине

Daiana-Ioanna Shvets
8 августа 2024, 17:53
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После обострения кризиса на Курщине, в сети начали распространяться слухи о решении Сумского районного совета присоединить Суджу в состав Сумского района.

Ситуация на Курщине обостряется, плодя новые фейки
Ситуация на Курщине обостряется, плодя новые фейки / Коллаж: Главред, скриншот, фото: ua.depositphotos.com

Некоторые телеграм-каналы опубликовали соответствующее фейковое "решение" Сумского районного совета о присоединении не только города, но и всего Суджанского района.

В Сумском районном совете опровергли подлинность опубликованного документа и заявили, что не рассматривают такое решение. Официальное сообщение подтверждает, что распространяемая информация является фейковой.

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"Сумской районный совет официально сообщает, что в проектах решений и повестке дня совета нет проекта соответствующего решения, этот вопрос не входит в его компетенцию",- говорится в заявлении.

Фейковое решение Сумского районного совета
Фейковое решение Сумского районного совета / Фото: соцсети

В районном совете также призвали доверять официальным верифицированным источникам информации.

А тем временем украинские войска продолжают продвижение вглубь территории России в Курской области. Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, ВСУ вышли на окраины города Суджа - центра одноименного района.

"Украинская армия сейчас находится по меньшей мере в 2 км к северо-западу от города Суджа в Курской области, это визуально подтверждается", - отметил он.

Сообщается, что украинские войска движутся от госграницы вдоль автодороги 38К-004. Там взяты небольшие села Гоголевка и Рубанщина.

При этом эвакуация из Суджи буквально отсутствует. На российскую службу 112 поступают многочисленные жалобы от россиян.

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Напомним, что оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск. Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев отметил, что сейчас захватчики пытаются расширить зону контроля в Волчанске и продвигаться флангами, но тактика оккупационных войск особо не изменилась.

Кроме этого, армия РФ может устроить котел на Донбассе. Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что оккупантам удалось продвинуться и приблизиться к Торецку, потому что они используют эффективный алгоритм, а у Украины не хватает сил и техники.

А вот на своей территории армия РФ не справляется - Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область наемников частной военной компании "Вагнер".

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