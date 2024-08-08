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Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

Daiana-Ioanna Shvets
8 августа 2024, 16:14
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Путин не перестает создавать новые угрозы на ЗАЭС. Так, на станцию было переброшено тысяча солдат РФ с фугасным оружием, зарегистрирована воинская часть.
Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина
Россияне создают новые провокации на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Telegram Энергодар

Все шесть атомных реакторов ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, которая является "самым опасным способом закрытия реактора". Деталями поделился городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в интервью немецкому изданию "Taz".

По его словам, около тысячи российских захватчиков находятся на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Также там работают несколько тысяч сотрудников. Их наняла компания, которая аффилирована с концерном "Росатом".

"На ЗАЭС около 1000 оккупантов. Включая со своим оружием. И поэтому в непосредственной близости от ядерных объектов есть фугасное оружие. Это огромный риск безопасности, который может иметь очень серьезные последствия", - заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в интервью немецкому изданию "Taz".

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По словам мэра, несмотря на то, что на атомную станцию наняли несколько тысяч работников, там все еще не хватает квалифицированного персонала.

"Сотрудник АЭС, который отказывается подписать договор с оператором, - компанией, принадлежащей российскому атомному концерну "Росатом" - больше не имеет права зайти на территорию АЭС. Сейчас есть 2 тысячи квалифицированных работников, которые заключили контракт с компанией "Росатом". Сейчас россияне ищут кадры. Сейчас они наняли еще 2000 сотрудников. Но это не квалифицированные работники", - добавил мэр Энергодара.

В свою очередь Центр журналистских расследований со ссылкой на данные российского государственного реестра сообщает, что Россия зарегистрировала воинскую часть "Росгвардии" на территории Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, чтобы легализовать пребывание своих военных.

"Воинская часть №6945 (ИНН 9001028566), зарегистрированная 30 июля 2024 года в оккупированном Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133. Именно по этому адресу расположены промышленные мощности крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. В росреестре ограничен доступ к данным о руководителе воинской части. Зато есть данные об учредителе. Права учредителя выполняет Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ", - указано в выписке.

Такими действиями Россия пытается легитимизировать пребывание своих военных на территории станции.

Ситуация на ЗАЭС - что известно

К слову, Путин, вероятно, планирует аварию на ЗАЭС. Начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк выразил мнение, что, если Россия перезапустит энергоблоки ЗАЭС и решится на подключение их к российской энергосистеме, катастрофа станет вопросом времени. В то же время военных на ЗАЭС становится больше.

В Энергоатоме ошарашили возможным неприятным сценарием, если РФ не остановить. Если во время отключения электроэнергии в генераторах Запорожской АЭС закончится топливо, то может произойти катастрофа, как в Фукусиме. Об этом заявил и.о. главы "Энергоатом" Петр Котин.

Не зря в ООН требуют вывода войск РФ с ЗАЭС. 11 июля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по технической и физической безопасности ядерных объектов Украины. Это касается и Запорожской атомной электростанции.

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