Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

Путин не перестает создавать новые угрозы на ЗАЭС. Так, на станцию было переброшено тысяча солдат РФ с фугасным оружием, зарегистрирована воинская часть.

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Россияне создают новые провокации на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Telegram Энергодар

Все шесть атомных реакторов ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, которая является "самым опасным способом закрытия реактора". Деталями поделился городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в интервью немецкому изданию "Taz".

По его словам, около тысячи российских захватчиков находятся на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Также там работают несколько тысяч сотрудников. Их наняла компания, которая аффилирована с концерном "Росатом".

"На ЗАЭС около 1000 оккупантов. Включая со своим оружием. И поэтому в непосредственной близости от ядерных объектов есть фугасное оружие. Это огромный риск безопасности, который может иметь очень серьезные последствия", - заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в интервью немецкому изданию "Taz". видео дня

По словам мэра, несмотря на то, что на атомную станцию наняли несколько тысяч работников, там все еще не хватает квалифицированного персонала.

"Сотрудник АЭС, который отказывается подписать договор с оператором, - компанией, принадлежащей российскому атомному концерну "Росатом" - больше не имеет права зайти на территорию АЭС. Сейчас есть 2 тысячи квалифицированных работников, которые заключили контракт с компанией "Росатом". Сейчас россияне ищут кадры. Сейчас они наняли еще 2000 сотрудников. Но это не квалифицированные работники", - добавил мэр Энергодара.

В свою очередь Центр журналистских расследований со ссылкой на данные российского государственного реестра сообщает, что Россия зарегистрировала воинскую часть "Росгвардии" на территории Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, чтобы легализовать пребывание своих военных.

"Воинская часть №6945 (ИНН 9001028566), зарегистрированная 30 июля 2024 года в оккупированном Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133. Именно по этому адресу расположены промышленные мощности крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. В росреестре ограничен доступ к данным о руководителе воинской части. Зато есть данные об учредителе. Права учредителя выполняет Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ", - указано в выписке.

Такими действиями Россия пытается легитимизировать пребывание своих военных на территории станции.

Ситуация на ЗАЭС - что известно

К слову, Путин, вероятно, планирует аварию на ЗАЭС. Начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк выразил мнение, что, если Россия перезапустит энергоблоки ЗАЭС и решится на подключение их к российской энергосистеме, катастрофа станет вопросом времени. В то же время военных на ЗАЭС становится больше.

В Энергоатоме ошарашили возможным неприятным сценарием, если РФ не остановить. Если во время отключения электроэнергии в генераторах Запорожской АЭС закончится топливо, то может произойти катастрофа, как в Фукусиме. Об этом заявил и.о. главы "Энергоатом" Петр Котин.

Не зря в ООН требуют вывода войск РФ с ЗАЭС. 11 июля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по технической и физической безопасности ядерных объектов Украины. Это касается и Запорожской атомной электростанции.

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