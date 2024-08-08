Армия РФ может устроить котел на Донбассе: генерал описал опасность и назвал направление

Оккупантам удалось продвинуться и приблизиться к Торецку, потому что они используют эффективный алгоритм, а у Украины не хватает сил и техники.

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Армия РФ может устроить котел на Донбассе/ коллаж: Главред, фото: Главред, минобороны РФ

Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и подошли к Торецку, потому что используют эффективный алгоритм.

Кроме этого, у захватчиков открывается перспектива устроить котел для украинской армии в районе Нью-Йорка в Донецкой области. Об этом сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

По словам Романенко, причина, почему оккупантам удается продвигаться на этом направлении, заключается в использовании ими накатанного и эффективного алгоритма - это применение управляемых авиабомб и артиллерии, наступление фронтом, а если не удается - то на фланги.

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"Если посмотреть на участок фронта к югу от Торецка, в районе Нью-Йорка, то там у врага открывается интересная перспектива по оперативному охвату или окружению, которое в народе называют котлом. Поэтому с военной точки зрения для врага это очень перспективное направление", - отметил генерал-лейтенант в отставке.

Также он объяснил, что противнику удается продвигаться вперед, потому что у украинской армии недостаточно сил, вооружений, техники, боеприпасов, если говорить о помощи союзников. Кроме того, по словам Романенко, в Украине поздно взялись за вопрос мобилизации и укомплектования частей.

"Кроме того, есть проблема фортификаций. Мы не успеваем возводить серьезные фортификации, потому что противник продвигается на основных направлениях, где они были бы нужны как основа системы обороны. Поэтому как оборонительные рубежи фактически мы используем населенные пункты. Взятие населенного пункта требует больших затрат. Городские бои - это тяжелая задача. Таким образом, у врага есть задача, есть наработанный инструмент, ресурсы, и он это, к сожалению, использует", - отметил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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