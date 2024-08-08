Под грифом "секретно": в ВСУ рассказали об операции ГУР на Тендровской косе

Задачи, которые удалось выполнить украинским разведчикам должны дать результат в долгосрочной перспективе.

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Задачи спецназовцев ГУР направлены на положительный результат в борьбе с врагом / Коллаж: Главред, фото: ГУР, скрин с видео

6 августа спецназовцы Главного управления разведки Украины осуществили операцию по высадке на Тендровской косе, что в Херсонской области. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочка в эфире телемарафона рассказал о задачах и важности этой операции.

По его словам, во время проведения операции спецназовцы не только уничтожили военную технику и живую силу противника, но и выполнили ряд тайных задач.

"Задачи, которые возлагались на бойцов должны были бы дать долгосрочную перспективу. Понимаем, что Черное море враг сейчас не контролирует настолько, насколько он мог делать это год назад. Это связано с ударами по системам ПВО, которые там расположены, и удары по аэродромам", - рассказал он. видео дня

Тимочко отметил, что прежде всего такие операции требуют тщательной предварительной разведки. А это свидетельствует о наличии мощной украинской агентурной сети во временно оккупированном Крыму.

"Это означает, что есть наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Она дает возможность знать, где есть "слепые "пятна" в российской системе контроля за морем", - добавил Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Операции ГУР против агрессора России

Недавно украинские спецназовцы уничтожили российскую военную базу в Сирии. Под мощным ударом оказалась военная техника врага. Операцией занялись бойцы спецподразделения "Химик" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Накануне специалисты Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России, в результате которой удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

Напомним, в результате операции ГУР МО вблизи Оленегорска на военном аэродроме "Оленья" в месте базирования стратегической авиации российских оккупантов поражен дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3.

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