Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

В некоторых областях будут дожди с грозами, которые местами даже могут переходить в ливни.

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Погода в Украине - сильные ливни и похолодание накроют часть областей/ УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 9 августа, будет преимущественно с комфортными летними температурами воздуха, однако в части областей столбики термометров немного опустятся вниз. Небольшое похолодание в ряде регионов будет вызвано осадками.

В частности, свежее в пятницу будет на западе Украины, где будут дожди с грозами. Кое-где возможны сильные ливни. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Пятница будет удерживать в Украине нормальную летнюю температуру воздуха. В большинстве областей ожидается в течение дня +25...+29 градусов, традиционно выше - в южной части, до +28...+32 градусов. А вот на западе Украины воздух из-за дождей с грозами будет свежее, днем ожидается +23...+26 градусов. Эти дожди на Львовщине, Закарпатье и Ивано-Франковщине могут временами переходить в сильные ливни", - рассказала синоптик.

Также она отметила, что вечером в пятницу западные дожди дойдут до Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областей.

На остальной территории Украины удержится сухая погода.

В Киеве 9 августа также ожидается малооблачная солнечная сухая погода. В течение дня максимальная температура воздуха составит +27, +28 градусов.

Погода в Украине 9 августа/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что жара накроет всю Украину - синоптик назвала дату повышения температуры. Довольно скоро очень высокие температуры воздуха снова вернутся в Украину.

Также ранее сообщалось, что в Украине ударит снова +35 градусов - стало известно, где в нашем государстве будет жаркая погода. При этом пока в части областей будет сильная жара, многие другие регионы накроют дожди с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели с 5 по 11 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что лето закончится точно по календарю - стал известен прогноз погоды на август 2024 года. Жарче всего в августе будет на Юге Украины. А наиболее дождливую погоду синоптик прогнозирует на Львовщине.

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