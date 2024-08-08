Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

Погода в Украине в пятницу, 9 августа, будет преимущественно с комфортными летними температурами воздуха, однако в части областей столбики термометров немного опустятся вниз. Небольшое похолодание в ряде регионов будет вызвано осадками.
В частности, свежее в пятницу будет на западе Украины, где будут дожди с грозами. Кое-где возможны сильные ливни. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Пятница будет удерживать в Украине нормальную летнюю температуру воздуха. В большинстве областей ожидается в течение дня +25...+29 градусов, традиционно выше - в южной части, до +28...+32 градусов. А вот на западе Украины воздух из-за дождей с грозами будет свежее, днем ожидается +23...+26 градусов. Эти дожди на Львовщине, Закарпатье и Ивано-Франковщине могут временами переходить в сильные ливни", - рассказала синоптик.
Также она отметила, что вечером в пятницу западные дожди дойдут до Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областей.
На остальной территории Украины удержится сухая погода.
В Киеве 9 августа также ожидается малооблачная солнечная сухая погода. В течение дня максимальная температура воздуха составит +27, +28 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что жара накроет всю Украину - синоптик назвала дату повышения температуры. Довольно скоро очень высокие температуры воздуха снова вернутся в Украину.
Также ранее сообщалось, что в Украине ударит снова +35 градусов - стало известно, где в нашем государстве будет жаркая погода. При этом пока в части областей будет сильная жара, многие другие регионы накроют дожди с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели с 5 по 11 августа.
Напомним, ранее сообщалось, что лето закончится точно по календарю - стал известен прогноз погоды на август 2024 года. Жарче всего в августе будет на Юге Украины. А наиболее дождливую погоду синоптик прогнозирует на Львовщине.
Вас также может заинтересовать:
- Надо переложить одну спичку, чтобы найти разгадку: лишь единицы успеют за 7 секунд
- Надо найти ошибку на картинке за 4 секунды: сложная загадка на внимательность
- Потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку дается всего 9 секунд
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред