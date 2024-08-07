Жара накроет всю Украину: синоптик назвала дату повышения температуры

Довольно скоро очень высокие температуры воздуха снова вернутся в Украину.

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Погода в Украине - жара накроет всю Украину/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине снова отметится сильной жарой, которая может накрыть наше государство через полторы недели. Температура воздуха может начать подниматься с 18 августа.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что ранее жара прогнозировалась раньше - с 14 августа, однако жаркая погода изменила свое направление распространения и сместилась больше в сторону Польши.

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"По состоянию на 18 августа понятно, что жары и Украине хватит. Разве что +38 или там +40 тускнеют, то есть, сильная жара немного втянет голову в плечи. Словом, пока радуемся комфортной погоде и всё равно предполагаем возможную грядущую сильную жару", - сказала Диденко.

Также она рассказала, что в четверг, 8 августа, температурный фон в Украине не претерпит особых изменений. В течение дня ожидается +25...+29 градусов, в южной части государства будет +28...+32 градуса.

"Дождей преимущественно не будет, разве на Сумщине и Харьковщине какие-то отдельные локальные дождики, а завтра уже только вечером появятся осадки в западных областях", - отметила синоптик.

Погода в Украине 8 августа/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит снова +35 градусов - стало известно, где в нашем государстве будет жаркая погода. При этом пока в части областей будет сильная жара, многие другие регионы накроют дожди с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели с 5 по 11 августа.

Также ранее сообщалось, что грозовые дожди будут заливать почти всю Украину. Синоптики предупреждают, что уже с 15 июля в Украину начнет возвращаться жара.

Напомним, ранее сообщалось, что лето закончится точно по календарю - стал известен прогноз погоды на август 2024 года. Жарче всего в августе будет на Юге Украины. А наиболее дождливую погоду синоптик прогнозирует на Львовщине.

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