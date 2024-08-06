Грозовые дожди будут заливать почти всю Украину: где будет хорошая погода

Погода в Украине 7 августа будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине 7 августа будет комфортная температура воздуха. Сильная жара ворвется в Украину 15 августа и начнется они с западных областей. Уже потом она распространится на центр, север, юг и восток.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 7 августа
В Украине 7 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в Украине, кроме запада, Луганской и Донецкой областей. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 13-18°, на юге страны 17-22°, днем в западных, северных и большинстве центральных областей 22-27°, на остальной территории 26-31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +32
По данным meteoprog, 7 августа в Украине будет штормовая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +20...+32 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +12...+20 градусов.
Погода 7 августа в Киеве
В Киеве 7 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 13-18°, днем 22-27°; в Киеве ночью 16-18°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накрывает опасная погода - похолодает и будут грозовые дожди. Температура воздуха по всему государству существенно снизится, также многие области могут накрыть дожди с грозами, отметила синоптик Наталья Диденко.
Также ранее сообщалось, что очень сильная магнитная буря атаковала страну - стало известно, когда закончится этот шторм. Магнитная буря уже достигла своей пиковой мощности - почти 8 баллов.
Напомним, Землю накрыли мощные солнечные бури, будут сбои со связью - названы сроки. 15 вспышек произошли вместе с извержениями плазмы или корональными выбросами массы. Скоро потоки плазмы могут достичь Земли.
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