Дожди с грозами скоро прекратятся: когда в Украину вернется жара

Синоптики предупреждают, что во многих областях Украины 5 августа будут грозовые дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 5 августа / фото: pixabay

Погода в Украине 5 августа будет теплой, но во многих областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине 5 августа дожди с грозами будут на юго-востоке, западе и на территории восточных областей. В этот день будет комфортная температура воздуха. В течение недели температура воздуха повысится. А уже с 13-14 августа в Украину вернется сильная жара.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Погода 5 августа

В Украине 5 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в восточных, большинстве южных, западных областях. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 22-27°, в западных областях 19-24°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 5 августа в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +21...+35 градусов. Самая низкая температура будет в Киевской области. Там температура воздуха повысится до +15...+25 градусов.

Погода 5 августа в Киеве

В Киеве 5 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°, по Киеву ночью 15-17°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накрывает опасная погода - похолодает и будут грозовые дожди. Температура воздуха по всему государству существенно снизится, также многие области могут накрыть дожди с грозами, отметила синоптик Наталья Диденко.

Также ранее сообщалось, что очень сильная магнитная буря атаковала страну - стало известно, когда закончится этот шторм. Магнитная буря уже достигла своей пиковой мощности - почти 8 баллов.

Напомним, Землю накрыли мощные солнечные бури, будут сбои со связь ю - названы сроки. 15 вспышек произошли вместе с извержениями плазмы или корональными выбросами массы. Скоро потоки плазмы могут достичь Земли.

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