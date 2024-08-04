В Украине будет жара +40 градусов: синоптик назвала дату резкого потепления

Погода в Украине снова станет жаркой через неделю - ориентировочно с 13-14 августа. В этот период времени температура воздуха снова начнет подниматься до +32...+37 градусов.
В некоторых местах столбики термометров будут показывать даже более высокие показатели температуры - до +40 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"Внимательно. По предварительным прогнозам!!! в Украину через неделю, ориентировочно с 13-14 августа, вернется сильная жара. Температура воздуха может достигать +32...+37 градусов, местами выше. На прогностической карте на 15-е августа даже появились +40 градусов", - отметила синоптик.
Согласно ее предварительному прогнозу, ослабление жары ожидается 19 августа. В то же время Диденко подчеркнула, что такой прогноз является пока ориентировочным, но стоит быть готовыми к таким погодным изменениям.
Погода в Украине 5 августа
В понедельник, 5 августа, в Украине местами будут дожди с грозами. К таким осадкам стоит быть готовыми на юго-востоке, востоке Украины и в западных областях. На остальной территории нашего государства будет сухая погода.
"5-го августа температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня +24...+29 градусов, на юге местами до +30 градусов, в западных областях воздух будет завтра свежим, не выше +20...+25 градусов", - отметила синоптик.
В Киеве 5 августа предполагается сухая погода с дневной температурой воздуха около +25 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине ударит снова +35 градусов - стало известно, где в нашем государстве будет жаркая погода. При этом пока в части областей будет сильная жара, многие другие регионы накроют дожди с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели с 5 по 11 августа.
Также ранее сообщалось, что всю Украину накроет мощный циклон - будут штормовой ветер, дожди и грозы. Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Напомним, Землю накрыли мощные солнечные бури, будут сбои со связью - названы сроки. 15 вспышек произошли вместе с извержениями плазмы или корональными выбросами массы. Скоро потоки плазмы могут достичь Земли.
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