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Каховская ГЭС покажется "цветочками": Путин планирует аварию на ЗАЭС - эксперт

Daiana-Ioanna Shvets
6 августа 2024, 18:03
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Россия планирует перезапустить Запорожскую атомную электростанцию, что может вызвать аварию хуже Фукусимы.
Каховская ГЭС покажется 'цветочками': Путин планирует аварию на ЗАЭС - эксперт
РФ планирует опасный перезапуск станции/Путин, ЗАЭС, коллаж Главред

Путин манипулирует МАГАТЭ и создает новую угрозу, усиливая риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы. Диктатор может вызвать аварию хуже Фукусимы. Охлаждать оборудование и ядерное топливо на ЗАЭС агрессорам не удастся, поэтому это может привести к выкипанию пруда-охладителя и к разогреву активной зоны.

Начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк сказал "Новостям Приазовья", что не прошло 2 года после подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции, как российские оккупанты готовят новую катастрофу.

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Авария на Первой Фукусимской АЭС

Авария на АЭС в префектуре Фукусима - радиационная авария, которая по заявлению японских авторитетных лиц имеет 7-й уровень по шкале INES, с локальными последствиями.

Возникла в результате самого сильного за время наблюдения землетрясения в Японии.

Это была самая тяжелая ядерная авария со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года, сообщает Википедия.

Ее также сравнивают с техногенной экологически-гуманитарной катастрофой, вызванной двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины, в ночь на 26 апреля 1986 года.

Начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности предостерегает, что военных на ЗАЭС становится больше. Таким образом РФ проводит ядерный террор мира.

Если Россия перезапустит энергоблоки ЗАЭС и решится на подключение энергоблоков к российской энергосистеме, катастрофа станет вопросом времени, считает Гуменюк.

"Подключение энергоблока в российскую энергосистему - это для Украины уже будет сам по себе вызов. Сейчас Украина соединяется с энергетической системой Европы и подключение России будет влиять напрямую даже на энергетическую систему Европы. Это уже преступление. Чтобы питать оборудование, охлаждать ядерные реакторы, Украина предоставляет и без того дефицитную электроэнергию для обеспечения безопасности на Запорожской станции. Если перезапустить даже один энергоблок, то энергия, которая будет выделяться в ядерном реакторе, увеличится в тысячи раз. Той воды, которая есть в пруду-охладителе, будет недостаточно, чтобы длительно охлаждать ядерное топливо, чтобы длительно охлаждать оборудование. Это может привести к выкипанию пруда-охладителя и, в принципе, к разогреву активной зоны, потому что не будет чем ее охлаждать. Это может иметь гораздо худшие последствия, чем сейчас", - подчеркнул Гуменюк.

Еще одна важная проблема - дефицит персонала для эксплуатации энергоблоков на Запорожской АЭС.

"Каждый энергоблок - уникальный, особенно по сравнению с российскими. Запорожская станция существенно отличается, очень много было сделано модернизации, заменили оборудование, индикаторы и все остальное. И в принципе, для работы энергоблока, нужен персонал, который надо соответствующим образом обучить. Поэтому, в принципе, это будет фактически катастрофа", - подчеркнул Гуменюк.

Эксперт предупреждает, что в случае неудачного запуска даже одного энергоблока, последствия будут вроде аварии на Фукусиме. А радиационного загрязнения будет достаточно для того, чтобы его перенесло за пределы Украины, в страны Европы.

"По моему мнению, мировое сообщество показало, что оно не имеет никакого влияния на россиян относительно их пребывания или изгнания с Запорожской станции. Поэтому здесь только можно надеяться на остатки их (оккупантов) здравого смысла, что они не будут это делать, потому что это опасность будет не только для Украины и Европы, а также и для них", - добавил Гуменюк.

Начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности отмечает, что главный вызов для мира сейчас - не допустить перезапуска реакторов. Однако Запорожская АЭС будет в безопасности только тогда, когда оккупанты покинут территорию станции и она вернется под контроль Украины.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС - последствия для экологии

Что интересно, экологи выступают против восстановления Каховской ГЭС. Об этом во время чата на Главреде заявил эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

Он назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС, отметив, что такие действия врага могут положительно повлиять на экологию Черного моря. Вследствие повышения уровня воды в Черном море появились редкие виды живых организмов.

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