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"Пойдет обратный процесс": эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС

Юрий Берендий
5 августа 2024, 09:02
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Эколог отметил, что в результате повышения уровня воды в Черном море появились редкие виды живых организмов, которые не встречались в акватории 20-30 лет.
'Пойдет обратный процесс': эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС
Экология Черного моря претерпела интересные изменения / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами может положительно повлиять на экологию Черного моря. Об этом во время чата на Главреде заявил эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

По его словам, из-за недостатка стока происходит процесс засоления Черного моря.

"Поэтому, когда Днепр будет освобожден от водохранилищ, море будет меньше засаливаться, и, возможно, пойдет обратный процесс", - отметил эколог.

видео дня

Борейко отметил, что таким образом можно вернуться к оптимальным природным условиям экологии.

Эксперт привел в пример исследования гидробиологов, которые показали, что с повышением уровня воды в море появились редкие крабы, мидии и другие организмы, которые не встречались там уже 20-30 лет. По его мнению, это произошло благодаря изменению солености воды.

Кто такой Владимир Борейко

Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды.

Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков.

Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка.

Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС - что известно о последствиях

Напомним, как ранее сообщал Главред, вследствие внутреннего взрыва машинного зала 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была полностью разрушена и не подлежит восстановлению, сообщили в пресс-службе Укргидроэнерго.

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, нанеся значительный ущерб Украине и ее народу. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил об оценке убытков, которая составляет 2,5 миллиарда евро. Укргидроэнерго планирует подать иск в международный арбитражный суд и уже направило России претензию с требованием компенсации в течение полугода.

Эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко отметил, что международный опыт, в частности Голландии, Германии и США, показывает эффективность программ дедамбизации. Территорию Каховской ГЭС можно использовать для сельского хозяйства, лесонасаждений и заповедных зон.

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Владимир Борейко Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС
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