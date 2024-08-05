'Пойдет обратный процесс': эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами может положительно повлиять на экологию Черного моря. Об этом во время чата на Главреде заявил эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.
По его словам, из-за недостатка стока происходит процесс засоления Черного моря.
"Поэтому, когда Днепр будет освобожден от водохранилищ, море будет меньше засаливаться, и, возможно, пойдет обратный процесс", - отметил эколог.видео дня
Борейко отметил, что таким образом можно вернуться к оптимальным природным условиям экологии.
Эксперт привел в пример исследования гидробиологов, которые показали, что с повышением уровня воды в море появились редкие крабы, мидии и другие организмы, которые не встречались там уже 20-30 лет. По его мнению, это произошло благодаря изменению солености воды.
Кто такой Владимир Борейко
Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды.
Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков.
Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка.
Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.
Подрыв дамбы Каховской ГЭС - что известно о последствиях
Напомним, как ранее сообщал Главред, вследствие внутреннего взрыва машинного зала 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была полностью разрушена и не подлежит восстановлению, сообщили в пресс-службе Укргидроэнерго.
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, нанеся значительный ущерб Украине и ее народу. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил об оценке убытков, которая составляет 2,5 миллиарда евро. Укргидроэнерго планирует подать иск в международный арбитражный суд и уже направило России претензию с требованием компенсации в течение полугода.
Эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко отметил, что международный опыт, в частности Голландии, Германии и США, показывает эффективность программ дедамбизации. Территорию Каховской ГЭС можно использовать для сельского хозяйства, лесонасаждений и заповедных зон.
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