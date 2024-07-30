'Стоит ли шкурка выделки': эколог раскрыл шокирующие последствия подрыва Каховской ГЭС

Украина теряет плодородные земли из-за неэффективного использования водохранилищ, рассказал Владимир Борейко.

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Почему дедамбизация может быть выгодной для Украины / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

Международный опыт, в частности таких стран как Голландия, Германия и США, свидетельствует об эффективности программ дедамбизации, которые действуют с середины ХХ века. Территорию Каховской ГЭС можно использовать для сельского хозяйства, лесонасаждений и заповедных территорий. Об этом во время чата на Главреде рассказал эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

"В Америке разрушены уже сотни дамб. У нас, к сожалению, еще ни власть, ни общественность до этого не додумались. А это уже пора делать", - отметил эколог.

По его словам, Украине давно пора убирать дамбы, как это делают в западных странах. Борейко отметил, что водохранилищами на Днепре затопили значительно больше плодородных земель, чем орошают.

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"Получается, что водохранилищами залито втрое больше плодородных земель, чем орошается благодаря водохранилищам. Как можно так безрассудно, не экономично, не по-хозяйски относиться к своим земельным ресурсам! Понятно, что при советской власти об этом не думали, но есть же четкие расчеты, которые показывают, стоит ли шкурка выделки: залили 1 млн с лишним га, а оросили около 300-400 тысяч га - цифры вообще несопоставимы", - пояснил он.

Борейко также отметил, что зарастание территории Каховского водохранилища ивой - это естественный процесс, поскольку ива всегда идет за водой. Однако эти земли являются сельскохозяйственными и их можно использовать для вспашки.

"Кто кому здесь врач. Все это можно распахивать, ведь это же сельскохозяйственные земли, пахотные, замечательные угодья, называемые Конскими плавнями. А так, конечно, если ничего не делать, территория будет зарастать ивой. Ива - это растение, которое всегда следует за водой: пошла вода - пришла ива", - добавил Борейко.

Кто такой Владимир Борейко Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды. Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков. Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка. Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС - что известно

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена, ее восстановить невозможно.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу диктатора РФ Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента, поскольку такие решения не принимаются на других уровнях.

Российские оккупанты нанесли Украине значительный ущерб подрывом Каховской ГЭС. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что сумма убытков составляет 2,5 миллиарда евро.

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