"Приоритетная цель": появился прогноз ударов РФ по Киевской и Каневской ГЭС

Российские оккупанты уже били по Каневской ГЭС, а также по ДнепроГЭС, напомнил Дмитрий Жмайло.

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Дмитрий Жмайло прокомментировал угрозы новых ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: uhe.gov.ua, uscc.org.ua

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал угрозы российских оккупантов уничтожить Киевскую и Каневску гидроэлектростанции.

"Для россиян наша энергетическая инфраструктура является приоритетной целью, чтобы дезорганизовать нас к зиме", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что враг постоянно осуществляет подобные атаки, большинство из которых, к счастью, безуспешные.

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"Но они уже били и по Каневской ГЭС, и по ДнепроГЭС, уничтожили Каховскую ГЭС. Следовательно, они и в дальнейшем будут делать попытки уничтожить украинские ГЭС, поэтому они заранее начинают свое ИПСО, надеясь, что в случае успеха "авансом" переложить вину на Украину. Так же, как россияне завалили мир фейками об уничтожении Украиной Каховской ГЭС или о попадании в Охматдет не российской Х-101, а якобы ракеты ПВО NASAMS", - добавил Жмайло.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Ранее гендиректор "Укргидэнерго" Игорь Сирота заявил о том, что российским оккупантам вряд ли удастся взорвать дамбы Киевской и Каневской ГЭС. Даже при худшем сценарии подтопит разве что "подвалы" некоторых районов столицы.

Для разрушения таких объектов россиянам надо было бы залететь на территорию Украины на самолетах и сбросить на них несколько авиационных бомб, пояснил Сирота.

Впрочем, даже при худшем сценарии катастрофы не произойдет. В близлежащих селах может временно исчезнуть вода, а в самой столице подтопит подвалы в некоторых районах.

Напомним, в июне 2023 года российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

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