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F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

Анна Косик
8 августа 2024, 15:27
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Во время разговора с норвежским коллегой Кулеба заговорил об истребителях F-16 и украинской формуле мира.
F-16, Кулеба
Украина работает с партнерами над расширением инициативы по F-16 / Коллаж: Главред, фото: flickr, Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с коллегой из Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Разговор двух министров включал темы о возможности расширения инициативы истребителей F-16 и привлечения новых стран к формуле мира.

Как Кулеба сообщает в соцсети X, он поблагодарил норвежского министра за участие страны в коалиции, которая предоставляет Украине F-16. Как известно, Украина и Норвегия уже договорились о передаче 6 бортов ВСУ. Однако украинский министр не прекращает диалог по расширению договоренностей.

Представители стран также согласовали возможные шаги для привлечения большего количества стран к процессу реализации формулы мира, над которой активно работает Украина.

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Глава МИД Украины отдельно отметил, что усилия Норвегии по увеличению помощи Украине, а также ее решение сделать дополнительные шаги для укрепления нашей энергетической системы очень ценятся.

Сколько F-16 получит Украина, F-16, инфографика
Сколько F-16 получит Украина / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Передача Украине истребителей F-16

Как стало известно, 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

Впоследствии в Украине официально подтвердили получение первых истребителей F-16 от западных партнеров. Первые 10 авиамашин из обещанных западной коалицией 79 Украина могла получить еще 31 июля. До конца текущего года количество самолетов должно вырасти до 20, а остальные F-16 будут прибывать в Украину партиями в течение 2025-го.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также прокомментировал поступление в Украину первой партии истребителей F-16. По его словам, самолеты уже в Украине.

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