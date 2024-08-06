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F-16 уже в Украине: что известно об истребителях и как они помогут ВСУ

Анастасия Заремба
6 августа 2024, 10:20
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Украина получила современную модификацию F-16 с новейшей авионикой. Главред собрал все, что известно об американских истребителях.
F-16, самолет
F-16 в украинском небе смогут выполнять ряд задач / Коллаж Главред, фото - Офис президента

В Украине официально подтвердили получение первых истребителей F-16 от западных партнеров. Главред собрал все, что известно о том, чем будут полезны самолеты, и изменят ли они ситуацию в воздухе в пользу ВСУ.

F-16 в Украине - сколько самолетов получили

По данным издания The Economist, первые 10 авиамашин из обещанных западной коалицией 79 Украина могла получить еще 31 июля. До конца текущего года количество самолетов должно возрасти до 20, а остальные F-16 будут прибывать в Украину партиями в течение 2025-го.

Однако официальное подтверждение о получении самолетов ВСУ было озвучено лишь 4 августа, во время празднования 20-летия Воздушных сил ВСУ.

видео дня

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот важный результат. Я благодарю партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов – Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, – и все наши партнеры – мы ценим вашу поддержку!", - заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский, F-16
Владимир Зеленский подтвердил получение F-16 в День Воздушных Сил ВСУ / Офис президента

​​В то же время, на полях саммита НАТО в Вашингтоне Зеленский заявлял, что для того, чтобы полностью нивелировать преимущество РФ в воздухе, Украине необходимо по меньшей мере 128 бортов F-16.

Чем оснащены истребители

По словам народного депутата, замглавы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, Украина получила современную модификацию F-16 с новейшей авионикой.

Как уточнили аналитики Defence Express, полученные Украиной самолеты оснащены контейнером ECIPS/CJS от датской Terma и итальянского Leonardo, в котором умещаются цифровая РЛС для создания помех российским самолетам и ЗРК, а также станция ​​фиксации угрозы ракетной атаки для выявления приближающихся ракет и угрозы атаки.

Кроме того, истребитель F-16 в Украине способен нести два типа ракет "воздух-воздух" – AIM-9 для уничтожения целей в ближней зоне и AIM-120, отвечающей за среднюю и большую дальность.

ф-16 f-16 инфографика
Истребитель F-16 в Украине - чем оснащен / Инфографика: Главред

​В то же время, внимание на видео привлек и золотой фонарь кабины пилота – специальное покрытие с использованием золота, которое позволяет уменьшить радиолокационную видимость борта F-16.

Готовы ли пилоты для F-16

Точное количество подготовленных пилотов для F-16 неизвестно. Но, как сообщалось ранее, Украина рискует оказаться перед проблемой, из-за которой самолетов может оказаться больше, чем пилотов для них. Так, в июне издание The Times со ссылкой на главу специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александру Устинову сообщало, что к концу года в Украине, вероятно, будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для полетов на F-16.

"Пока что у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", – добавила она. И уточняла, что Вашингтон отказывал в подготовке по меньшей мере 10 украинских пилотов, ссылаясь на очередь на обучение пилотов из других стран, а также проблемы с языковым барьером при подготовке.

Для каких целей будут использовать F-16

О целях, которые смогут поражать западные самолеты в войне в Украине, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"F-16 в Украине. Это значит, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города", - заявил он.

В то же время, как считает военный эксперт, обозреватель групп "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, классических воздушных боев между F-16 и российскими истребителями не будет. "Использование истребителя будет носить несколько иной функционал, поэтому никакого "Top Gun" в небе над Украиной никто не увидит", – сказал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Кроме того, сразу после сообщений о возможной передаче истребителей издание The Telegraph сообщало, что первые боевые вылеты касались работы в режиме ПВО.

По мнению военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, с получением западных истребителей F-16 начнется новая эпоха украинской авиации. "Эти самолеты универсальны и помогут выполнить ряд задач, среди которых - усиление ПВО, противодействие вражеским носителям КАБов и нанесение ударов по наземным объектам оккупантов", - сказал он.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Реакция Кремля

Сколько F-16 получит Украина, F-16, инфографика
Сколько F-16 получит Украина / Инфографика: Главред

Примечательно, что в стране-агрессоре России, казалось бы, прошли все стадии принятия. Причем если в начале россияне грозились сбивать самолеты, объявляя на них охоту и обещая 15 миллионов рублей (около 170 тысяч долларов) за поражение каждого из самолетов, то теперь, кажется, и вовсе смирились с неизбежным. Так, по словам спикера российского диктатора Путина, Дмитрия Пескова, поставки Украине F-16 якобы не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe.

"Никакой волшебной таблетки и панацеи у "киевского режима" нет, они должны отдавать себе в этом отчет", – говорил он.

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