Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

Еще несколько самолетов вскоре прибудут из Дании.

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В Украину, вероятно, прибыли первые истребители F-16 / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Воздушные силы США

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал поступление в Украину первой партии истребителей F-16. По его словам, самолеты уже в Украине.

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", - написал Ландсбергис в соцсети Х.

Тем временем газета The Times сообщила, что Украина получила шесть американских истребителей F-16.

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Источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

В Воздушных силах ВСУ отказались прокомментировать эту информацию.

F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

Поставки F-16 Украине - последние новости

31 июля источники агентства Bloomberg сообщили, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

По данным The Telegraph, F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но пока ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

По данным СМИ, западная авиация использовалась ВСУ пока только в роли поддержки сил ПВО.

Как сообщал Главред, ранее генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе заявил, что прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. Это будет первым этапом длительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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