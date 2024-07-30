Мощнее F-16: какие истребители помогут Украине восстановить преимущество в небе

Первые F-16 Украина получит в ближайшее время, но их количества не будет достаточно для получения преимущества в небе. Зато есть другие методы этого достичь.

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Для превосходства в небе над Украиной нужно сформировать систему управления и разведки / Коллаж: Главред, фото: flickr

Западные партнеры обязались передать Украине истребители F-16 уже через считанные недели. Но кардинально ситуацию в небе они изменить не смогут. Об этом рассказал в эфире 24 канала генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко.

Он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что Украине нужно 18 бортов F-16. Романенко считает, что даже 50 истребителей этого типа не изменят ситуацию на поле боя, ведь страна-агрессор РФ имеет гораздо больше авиации.

"Если говорить откровенно, то характеристики тех модификаций F-16, которые нам, вероятно, передадут, слабее, чем Су-34 - Су-35. Они имеют большую дальность ракет и тому подобное. Применять F-16 с лучше Gripen", - говорит эксперт.

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Однако Украина все еще может достичь преимущества в небе, для этого нужно формировать поле управления и разведки, что будет означать перспективу общего воздуха над соседними европейскими странами.

"Для того, чтобы F-16 зашли с таким опозданием и еще были эффективными, учитывая победы в характеристиках российских самолетов, надо формировать целое поле управления и разведки над Украиной. Хотя бы это надо начинать делать. То есть надо снимать очередные разрешения и формировать систему в борьбе за украинский воздух. Это означает перспективу общего воздуха над всей Европой", - пояснил генерал-лейтенант.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

F-16 / Инфографика: Главред

Передача Украине F-16 - что известно

В США накануне сообщили, что прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. Это будет первым этапом длительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.

Напомним, Украина сняла последнее препятствие в получении от стран-союзников самолетов-истребителей F-16 после удачных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Ранее стало известно, что Бельгия, Нидерланды, Дания и другие партнеры пообещали предоставить Украине больше самолетов F-16, чем есть подготовленных пилотов. Сроки предоставления истребителей являются рекордными.

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