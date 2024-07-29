F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

Первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины, но не будут наносить удары по наземным силам РФ и другим военным активам вблизи фронта.

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F-16 будут в Украине через несколько недель / Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия

Истребители F-16 должны быть поставлены в Украину в течение нескольких недель, однако самолеты, которые Киев когда-то рекламировал как решающее средство в войне с РФ, вряд ли окажут немедленное влияние на поле боя. Кроме того, летом этого года завершат обучение всего шесть украинских пилотов.

Как пишет американское издание The Washington Post, первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины. Они будут сбивать воздушные цели, такие как ракеты, беспилотники и самолеты, но не будут наносить удары по наземным силам РФ и другим военным активам вблизи фронта.

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Как пишут журналисты со ссылкой на чиновников, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта, а значит, неясно, смогут ли они помешать атакующим самолетам противника пересекать границу Украины из российского воздушного пространства.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине 80 самолетов F-16, но большинство из них не прибудут в течение многих лет.

Чиновники отказались назвать точное количество самолетов, которые Киев получит в этом году, но это будет не больше одной эскадрильи — около 20 самолетов — и, как ожидается, к лету этого года обучение завершат всего шесть пилотов , поскольку количество мест в программе ограничено, и она сопровождается задержками.

Неназванный представитель оборонного ведомства рассказал, что к учениям были привлечены "десятки" пилотов. Однако из-за ограничений в количестве инструкторов и возможностях для подготовки Украину заставили отправлять по одной группе летчиков и инженерно-технического персонала за раз.

Перед военной подготовкой пилоты четыре месяца изучают английский язык в Великобритании, чтобы понимать ключевую технологию. Из-за этого процесс затягивается на год даже для опытных летчиков. Кроме того, Украина не может отпустить за границу слишком много таких пилотов, потому что они нужны для боевых дежурств.

F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

WP пишет, что американские чиновники давно заявляли, что F-16 вряд ли дадут Украине решающее преимущество из-за мощной российской ПВО. Однако украинские чиновники отвечают, что F-16, как и другие виды вооружения, Запад поставил слишком мало и слишком поздно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо более 100 истребителей F-16 для борьбы с огромными ВВС России, и назвал количество самолетов, которые получает Украина, "недостаточным".

"Решение по F-16 носит стратегический характер. Число пока не носит стратегический характер", - сказал глава государства.

Некоторые аналитики настроены еще более скептически, чем Зеленский.

"Мы наблюдали эту довольно рутинную картину, когда речь заходит о западном вооружении для Украины. В нем есть немедленная потребность. Часто к моменту поставки эта немедленная оперативная потребность оказывается недействительной, исходя из скорости адаптации к полю боя", - сказала аналитик Центра новой американской безопасности Бекка Вассер.

Поставки F-16 Украине - последние новости

В начале июля государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.

Украина сняла последнюю преграду для получения F-16. Представитель президента Украины отметил, что сроки поставки Украине истребителей F-16 могут существенно ускориться по результатам переговоров с Польшей.

Генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе заявил, что прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. Это будет первым этапом длительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.

Представитель Пентагона Пэт Райдер высказался относительно эксплуатации самолетов F-16 после их поступления в Украину. Американский генерал подчеркнул, что украинская армия сможет использовать эти самолеты на своей суверенной территории, включая временно оккупированные районы.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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