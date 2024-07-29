F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

Истребители F-16 должны быть поставлены в Украину в течение нескольких недель, однако самолеты, которые Киев когда-то рекламировал как решающее средство в войне с РФ, вряд ли окажут немедленное влияние на поле боя. Кроме того, летом этого года завершат обучение всего шесть украинских пилотов.
Как пишет американское издание The Washington Post, первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины. Они будут сбивать воздушные цели, такие как ракеты, беспилотники и самолеты, но не будут наносить удары по наземным силам РФ и другим военным активам вблизи фронта.
Как пишут журналисты со ссылкой на чиновников, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта, а значит, неясно, смогут ли они помешать атакующим самолетам противника пересекать границу Украины из российского воздушного пространства.
Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине 80 самолетов F-16, но большинство из них не прибудут в течение многих лет.
Чиновники отказались назвать точное количество самолетов, которые Киев получит в этом году, но это будет не больше одной эскадрильи — около 20 самолетов — и, как ожидается, к лету этого года обучение завершат всего шесть пилотов , поскольку количество мест в программе ограничено, и она сопровождается задержками.
Неназванный представитель оборонного ведомства рассказал, что к учениям были привлечены "десятки" пилотов. Однако из-за ограничений в количестве инструкторов и возможностях для подготовки Украину заставили отправлять по одной группе летчиков и инженерно-технического персонала за раз.
Перед военной подготовкой пилоты четыре месяца изучают английский язык в Великобритании, чтобы понимать ключевую технологию. Из-за этого процесс затягивается на год даже для опытных летчиков. Кроме того, Украина не может отпустить за границу слишком много таких пилотов, потому что они нужны для боевых дежурств.
WP пишет, что американские чиновники давно заявляли, что F-16 вряд ли дадут Украине решающее преимущество из-за мощной российской ПВО. Однако украинские чиновники отвечают, что F-16, как и другие виды вооружения, Запад поставил слишком мало и слишком поздно.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо более 100 истребителей F-16 для борьбы с огромными ВВС России, и назвал количество самолетов, которые получает Украина, "недостаточным".
"Решение по F-16 носит стратегический характер. Число пока не носит стратегический характер", - сказал глава государства.
Некоторые аналитики настроены еще более скептически, чем Зеленский.
"Мы наблюдали эту довольно рутинную картину, когда речь заходит о западном вооружении для Украины. В нем есть немедленная потребность. Часто к моменту поставки эта немедленная оперативная потребность оказывается недействительной, исходя из скорости адаптации к полю боя", - сказала аналитик Центра новой американской безопасности Бекка Вассер.
Поставки F-16 Украине - последние новости
В начале июля государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.
Украина сняла последнюю преграду для получения F-16. Представитель президента Украины отметил, что сроки поставки Украине истребителей F-16 могут существенно ускориться по результатам переговоров с Польшей.
Генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе заявил, что прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. Это будет первым этапом длительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.
Представитель Пентагона Пэт Райдер высказался относительно эксплуатации самолетов F-16 после их поступления в Украину. Американский генерал подчеркнул, что украинская армия сможет использовать эти самолеты на своей суверенной территории, включая временно оккупированные районы.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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