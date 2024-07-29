УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

Анна Ярославская
29 июля 2024, 12:31
241
Первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины, но не будут наносить удары по наземным силам РФ и другим военным активам вблизи фронта.
F-16, пилот
F-16 будут в Украине через несколько недель / Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия

Истребители F-16 должны быть поставлены в Украину в течение нескольких недель, однако самолеты, которые Киев когда-то рекламировал как решающее средство в войне с РФ, вряд ли окажут немедленное влияние на поле боя. Кроме того, летом этого года завершат обучение всего шесть украинских пилотов.

Как пишет американское издание The Washington Post, первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины. Они будут сбивать воздушные цели, такие как ракеты, беспилотники и самолеты, но не будут наносить удары по наземным силам РФ и другим военным активам вблизи фронта.

видео дня

Как пишут журналисты со ссылкой на чиновников, самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта, а значит, неясно, смогут ли они помешать атакующим самолетам противника пересекать границу Украины из российского воздушного пространства.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине 80 самолетов F-16, но большинство из них не прибудут в течение многих лет.

Чиновники отказались назвать точное количество самолетов, которые Киев получит в этом году, но это будет не больше одной эскадрильи — около 20 самолетов — и, как ожидается, к лету этого года обучение завершат всего шесть пилотов , поскольку количество мест в программе ограничено, и она сопровождается задержками.

Неназванный представитель оборонного ведомства рассказал, что к учениям были привлечены "десятки" пилотов. Однако из-за ограничений в количестве инструкторов и возможностях для подготовки Украину заставили отправлять по одной группе летчиков и инженерно-технического персонала за раз.

Перед военной подготовкой пилоты четыре месяца изучают английский язык в Великобритании, чтобы понимать ключевую технологию. Из-за этого процесс затягивается на год даже для опытных летчиков. Кроме того, Украина не может отпустить за границу слишком много таких пилотов, потому что они нужны для боевых дежурств.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

WP пишет, что американские чиновники давно заявляли, что F-16 вряд ли дадут Украине решающее преимущество из-за мощной российской ПВО. Однако украинские чиновники отвечают, что F-16, как и другие виды вооружения, Запад поставил слишком мало и слишком поздно.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо более 100 истребителей F-16 для борьбы с огромными ВВС России, и назвал количество самолетов, которые получает Украина, "недостаточным".

"Решение по F-16 носит стратегический характер. Число пока не носит стратегический характер", - сказал глава государства.

Некоторые аналитики настроены еще более скептически, чем Зеленский.

"Мы наблюдали эту довольно рутинную картину, когда речь заходит о западном вооружении для Украины. В нем есть немедленная потребность. Часто к моменту поставки эта немедленная оперативная потребность оказывается недействительной, исходя из скорости адаптации к полю боя", - сказала аналитик Центра новой американской безопасности Бекка Вассер.

Поставки F-16 Украине - последние новости

В начале июля государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.

Украина сняла последнюю преграду для получения F-16. Представитель президента Украины отметил, что сроки поставки Украине истребителей F-16 могут существенно ускориться по результатам переговоров с Польшей.

Генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе заявил, что прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. Это будет первым этапом длительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.

Представитель Пентагона Пэт Райдер высказался относительно эксплуатации самолетов F-16 после их поступления в Украину. Американский генерал подчеркнул, что украинская армия сможет использовать эти самолеты на своей суверенной территории, включая временно оккупированные районы.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь F-16 новости Украины и мира война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Выходные были урожайными": в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

"Выходные были урожайными": в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

13:55 Украина
F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

12:31 Украина
Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

11:39 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Похолодание накроет всю Украину: где резко снизится температура и будут дожди 5501

Похолодание накроет всю Украину: где резко снизится температура и будут дожди

Ждем хорошие новости для Украины : когда будет завершение войны и возвращение территорий 4002

"Ждем хорошие новости для Украины": когда будет завершение войны и возвращение территорий

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине 3860

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

Орбан доигрался : членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение 2085

Орбан "доигрался": членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение

Последние новости

13:55

"Выходные были урожайными": в ГУР подтвердили поражение Ту-22М3 на аэродроме "Оленья"

13:24

Это только начало: Венгрия оказалась в изоляции и раздражает всех членов ЕС

13:19

Путин пытается изменить планы Запада: в ISW описали план главы Кремля

12:39

Лилия Ребрик показала уникальные фото с мамой-красоткой

12:31

F-16 будут в Украине через несколько недель, но есть проблема с пилотами - WP

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:25

Гороскоп на завтра 30 июля: Стрельцам - срыв планов, Ракам - наплыв удачи и прибыли

12:11

Олимпийский комментатор оскандалился в прямом эфире: что он сказал

12:10

Как свежая по вкусу: изумительный рецепт дыни на зиму - без стерилизацииВидео

11:58

В Украине возросло количество нападений ядовитых пауков: что делать в случае укусаВидео

Реклама
11:47

Мужчина открыл банку кукурузы 17-летней давности и удивился, увидев, что внутри

11:39

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

11:21

Позиции переходят из рук в руки: на Харьковщине идут адские бои

11:18

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе: в NYT раскрыли детали

10:48

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Козлам - риск несчастных случаев, Свиньям - любовь

10:32

Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

10:11

Британия дала "зеленый свет": Украина будет определять развертывание Storm Shadow

10:06

Каменских публично обратилась к крестной Алле Кудлай после ее комментария про NK

09:57

"Это - отброс": путинистка Любовь Успенская публично уничтожила Филиппа Киркорова

09:51

"Не формат ЦУМа": в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленныхВидео

09:51

"Наживаются на войне": Эрдоган сделал выпад в адрес Запада из-за Украины

Реклама
09:41

Китайский гороскоп на август 2024: Тиграм - убытки, Драконам - нереальный успех

09:11

Схватила и затащила: на путиниста Тарзана напали на дискотеке

08:52

Оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах на Донбассе - DeepState

08:42

Около 40 БПЛА атаковали пять областей России: подробности масштабной атаки дронов

08:10

Призрак переговоров или удачный момент для поездок в Китаймнение

08:08

"Просто звезда": Алла Пугачева показала стройные ноги в экстремально коротких шортах

07:45

Пытается создать антизападную коалицию: в ISW объяснили, как Путин использовал День ВМФ

06:49

Обсудили достижение мира в Украине: Блинкен встретился с главой МИД Индии

06:10

Россия опозорилась заявлением про украинских детеймнение

03:30

Только люди с высоким IQ найдут S на картинке за 12 секунд: сложная загадка на внимательность

02:40

Почему в СССР переучивали левшей: блогер удивил правдой

02:00

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа ВалентинаВидео

01:40

РФ под массированной атакой дронов: ВСУ устроили настоящий блэкаутВидео

01:35

Какой будет Украина через 15 лет: военный дал неожиданный прогноз

28 июля, воскресенье
23:43

РФ потеряет доминирование: когда изменится ситуация на фронте - The Telegraph

23:26

Владимир Остапчук показал первые "фото" малыша, и раскрыл детали беременности

22:55

Абсолютно недееспособны: в ВМФ России огромные потери среди офицеров и сержантов

22:32

Тина Кароль впервые призналась, делала ли она пластические операции

22:18

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

21:50

У россиян бешеные потери: Силы обороны мощно влупили по полигону на Луганщине

Реклама
20:52

Звезда сериала "Перші ластівки" сделал своей девушке предложениеВидео

20:29

В Украину идет похолодание: регионы будут "заливать" грозовые дожди с мощным ветром

19:51

До конца ноября: Зеленский заговорил о подготовке мирного плана

19:24

Часов со светом станет меньше: график отключения электроэнергии на 29 июля

19:10

Что случилось с ЧВК "Вагнер" в Мали?мнение

18:54

Орбан "доигрался": членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение

18:33

Война закончится и перед Украиной встанут новые сложные задачи - Буданов

17:49

"Ждем хорошие новости для Украины": когда будет завершение войны и возвращение территорий

17:20

Дополнительная тысяча к пенсии: кто может получить выплату

17:19

Спел под звуки обстрелов: Вакарчук показал последствия выступлений на фронтеВидео

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять