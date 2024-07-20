'Большой позитив': Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 - Никифоров

Представитель президента Украины отметил, что сроки поставки Украине истребителей F-16 могут существенно ускориться по результатам переговоров с Польшей.

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Украина сняла последнюю преграду для получения F-16 / Коллаж Главред, фото: US Air Force, Офис президента

Украина сняла последнее препятствие в получении от стран-союзников самолетов-истребителей F-16 после удачных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров

По его словам, переговоры по "коалиции истребителей" происходили в ходе саммита Европейского политического сообщества.

"Были переговоры на полях саммита с Дональдом Туском, которые позволили убрать последнюю преграду для того, чтобы F-16 наконец попали в Украину. В этом тоже видим большой позитив", - сказал он. видео дня

Однако, Сергей Никифоров отказался конкретно назвать преграду, о которой идет речь.

"Не могу ответить, но хорошая новость в том, что она теперь исчезла", - отметил Никифоров.

Он напомнил, что ранее Зеленский в одном из интервью отметил, что самолеты еще не в Украине. Однако, по словам Никифорова, после встречи с польским премьером ситуация может быстро измениться.

Сколько самолетов F-16 может получить Украина / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Никифоров? Сергей Сергеевич Никифоров - украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.

Передача Украине самолетов F-16 - когда Украина получит F-16

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что польское правительство приняло положительное решение, которое позволит Украине быстрее получить истребители F-16.

Нидерланды в ближайшее время передадут Украине истребители F-16, но детали поставок не разглашаются, чтобы не предоставить России важной информации. Об этом рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что украинская армия сможет использовать эти самолеты на своей суверенной территории, включая временно оккупированные районы.

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