Решение, которое ускорит получение F-16: Зеленский порадовал украинцев

Президент Владимир Зеленский сообщил о положительном решении польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16. Об этом он написал в соцсети Х.
Зеленский отметил, что 18 июля на саммите Европейского политического сообщества в Британии он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили усиление обороноспособности Украины.
"И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", - подчеркнул Зеленский.видео дня
Он также поблагодарил премьер-министра Польши.
"Спасибо, дорогой Дональд, за эффективное выполнение наших предыдущих договоренностей. Благодарен Польше за решительную поддержку Украины", - добавил президент.
Передача Украине истребителей F-16 - что известно
Напомним, Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в ближайшее время. Детали поставок не разглашаются, чтобы не предоставлять России ценной информации. Об этом рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
Греция также рассматривает возможность вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30, чтобы передать их США для модернизации и последующей отправки в Украину.
В то же время, представитель Пентагона Пэт Райдер высказался относительно эксплуатации самолетов F-16 после их поступления в Украину. Американский генерал подчеркнул, что украинская армия сможет использовать эти самолеты на своей суверенной территории, включая временно оккупированные районы.
Кто такой Дональд Туск?
Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.
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