РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара

Российские оккупационные войска могут начать наступление в Сумской области, заявил украинский военный ветеран, майор запаса Алексей Гетьман.
Как подчеркнул он в эфире Radio NV, о подготовке к наступлению свидетельствует усиление деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), более частые обстрелы, а также применение средств связи.
"Вероятнее всего, они что-то там [в Сумской области] будут делать. То же мы видели на Харьковском направлении. Есть признаки подготовки наступательных действий. И в девяти случаях из десяти они оправдываются", — предупредил эксперт.
Вместе с тем он не исключает, что на фоне недостатка живой силы захватчики не могут позволить себе такую роскошь, как держать незадействованными десятки тысяч солдат у северной украинской границы.
"Состоится ли [наступление], или нет, и они будут просто отвлекать наши оборону и растягивать наши войска? Девять из десяти, что там что-то произойдет", — добавил Гетьман.
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Ситуация в Сумской области – последние новости по теме
Ранее в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации в Сумской области. Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумщину, большинство ударов приходится по населенным пунктам региона, сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Напомним, ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской области, рассказал Сергей Стерненко. В Суджанском районе Курской области 18 единиц военной техники оккупантов остановились в поле, после чего по ним был нанесен удар дронами.
Как сообщалось ранее, войска РФ не отказались от планов открыть еще один фронт в Сумской области, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Однако захватчиков измотала операция на севере Харьковщины, поэтому они еще не определились со своими дальнейшими действиями.
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