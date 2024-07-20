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РФ готовит новое наступление: майор назвал, какая область под угрозой удара

Алексей Тесля
20 июля 2024, 17:56
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Алексей Гетьман назвал признаки, которые говорят о подготовке РФ к наступлению.
Российские военные, Алексей Гетьман
Алексей Гетьман предупредил о подготовке наступления РФ / Минобороны РФ, Facebook

Российские оккупационные войска могут начать наступление в Сумской области, заявил украинский военный ветеран, майор запаса Алексей Гетьман.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV, о подготовке к наступлению свидетельствует усиление деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), более частые обстрелы, а также применение средств связи.

"Вероятнее всего, они что-то там [в Сумской области] будут делать. То же мы видели на Харьковском направлении. Есть признаки подготовки наступательных действий. И в девяти случаях из десяти они оправдываются", — предупредил эксперт.

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Вместе с тем он не исключает, что на фоне недостатка живой силы захватчики не могут позволить себе такую роскошь, как держать незадействованными десятки тысяч солдат у северной украинской границы.

"Состоится ли [наступление], или нет, и они будут просто отвлекать наши оборону и растягивать наши войска? Девять из десяти, что там что-то произойдет", — добавил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация в Сумской области – последние новости по теме

Ранее в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации в Сумской области. Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумщину, большинство ударов приходится по населенным пунктам региона, сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской области, рассказал Сергей Стерненко. В Суджанском районе Курской области 18 единиц военной техники оккупантов остановились в поле, после чего по ним был нанесен удар дронами.

Как сообщалось ранее, войска РФ не отказались от планов открыть еще один фронт в Сумской области, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Однако захватчиков измотала операция на севере Харьковщины, поэтому они еще не определились со своими дальнейшими действиями.

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