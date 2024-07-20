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Наступление РФ "потухнет" осенью: эксперт сказал, когда изменится ситуация на фронте

Руслана Заклинская
20 июля 2024, 17:42
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Основные факторы, которые повлияют на продолжительность наступления врага - мобилизация в Украине и наращивание технической способности, рассказал Павел Нарожный.
Наступление РФ 'потухнет' осенью: эксперт сказал, когда изменится ситуация на фронте
РФ не может восстановить потенциал по бронетехнике / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Сейчас российские войска используют ограниченное количество бронетехники и не проводят масштабных операций. Наступательная кампания оккупантов, вероятно, продлится до осени. Об этом в интервью Главреду рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"Наш Генштаб рапортует об уничтожении 10-13 танков. Это ограниченное наступление, которое ориентировано на поддержание накала и динамики боевых действий. Никаких масштабных операций, которые предусматривали бы применение большого количества бронетехники, мы не видим", - отметил он.

Нарожный подчеркнул, что за время текущей операции российские войска смогли продвинуться на 5-7 км на севере Харьковской области и на 15 км на Покровском направлении. Это небольшое продвижение по сравнению с их потерями личного состава и техники. По его словам, враг также сталкивается с большим дефицитом современной бронетехники, что затрудняет возможность проведения крупных наступательных операций.

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"Восстановить потенциал по бронетехнике враг не может. Он годами накапливал эту технику, в течение времен Холодной войны, а мы уничтожили ее на поле боя. Но также надо отметить, что у противника остается крайне много артиллерии - ствольной артиллерии, самоходных артиллерийских установок и т.д.", - зазначил эксперт.

Нарожный подчеркнул, что ежесуточно Россия теряет 1000-1500 военных, но эти потери не останавливают наступление оккупантов. Согласно данным ГУР, РФ мобилизует около 30 тысяч человек ежемесячно, что лишь компенсирует потери.

"Нас много пугали тем, что РФ якобы мобилизует миллион человек, однако мы этого не увидели. Поэтому все, что сейчас делает противник - это поддерживает действующие темпы войны. По моему мнению, текущее наступление врага завершится примерно осенью. Есть несколько причин, почему так произойдет", - сказал Нарожный.

Эксперт прогнозирует, что текущее наступление России закончится осенью, поскольку ВСУ пополнятся новыми мобилизованными. Они должны пройти обучение и слаживание, чтобы попасть на фронт до осени. Также у Украины появятся новые возможности для противостояния российским бомбам, такие как системы ЗРК Patriot и истребители F-16, которые должны поступить до конца лета.

По его словам, также от союзников медленно поступает помощь. Сейчас началась поставка оружия для резервных бригад. Когда эти бригады получат необходимое вооружение, это станет серьезным подкреплением для украинской армии.

"Когда мы решим свои проблемы, потенциала для продвижения у врага не будет. Сейчас россияне используют окно возможностей, чтобы захватить как можно больше территорий. Они понимают, что больше у них такой возможности не будет. В следующем году будет уже другая ситуация. У нас будут F-16 и 7 систем ЗРК Patriot, которые нам обещали. Также будет большое количество людей, вооруженных уже не советским, а западным оружием", - добавил Нарожный.

Военный эксперт прогнозирует, что ситуация на фронте изменится к лучшему для Украины примерно в середине-конце осени.

Кто такой Павел Нарожный?

Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

Война в Украине - последние новости

Напомним, оккупационные войска РФ продвинулись на северо-запад от Авдеевки, на восток от Торецка и в направлении Северска Донецкой области. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о захвате населенного пункта Прогресс вблизи Авдеевки.

Также, по данным британской разведки, основные наступательные усилия России сосредоточены на Авдеевском направлении. Оккупанты продвигаются к Покровску и Нью-Йорку в Донецкой области. В течение последнего месяца наблюдается повышенная оперативная активность врага в этих районах.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины покинули населенный пункт Урожайное на Донетчине, который был практически уничтожен российскими обстрелами. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что украинские военные оставили село из-за невозможности удержания позиций.

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война в Украине ВСУ война России и Украины Павел Нарожный
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