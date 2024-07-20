ВСУ вышли из Урожайного: есть ли угроза дальнейшего продвижения РФ - Коваленко

Урожайное и Старомайорское входят в перечень поселков, которые были освобождены ВСУ в ходе контрнаступления на Времовском выступе, указывает эксперт.

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Бои за Урожайное - эксперт спрогнозировал действия врага после выхода ВСУ / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap, скриншот из видео

Силы обороны Украины вышли из населенного пункта Урожайное в Донецкой области, который фактически был уничтожен в ходе российских обстрелов. Однако, российские оккупационные войска не смогут достичь значительного продвижения на этом направлении боевых действий, ведь вся территория вокруг Урожайного простреливается украинскими войсками. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, ВСУ оставили Урожайное из-за невозможности удержания позиций в этом селе. Тактика российских оккупантов предусматривает уничтожение любого населенного пункта, где начинаются бои.

Коваленко отмечает, что россияне полностью разрушают любое село, город или населенный пункт, после чего интенсифицируют штурмовые действия, делая невозможным для Сил обороны Украины удержание позиций.

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Относительно Урожайного, эксперт подчеркивает, что его следует рассматривать вместе с поселком Старомайорское, поскольку наступление на оба эти населенные пункты на Времовском направлении началось почти одновременно и продолжалось более полугода.

"Достаточно интенсивная штурмовая деятельность оккупантов продолжалась более полугода. Это сроки захвата небольшого села. Урожайное и Старомайорское входят в общее число тех сел, которые были освобождены ВСУ летом 2023 года. Кроме них, это Макаровка, Благодатное, Нескучное на Времовском направлении", - отметил обозреватель.

Коваленко считает, что российские оккупанты, вероятно, будут двигаться на север вдоль реки Мокрые Ялы. Их следующей целью является продвижение по обе стороны реки с выходом на Макаровку, что делает этот поселок следующим эпицентром боевых действий.

"Но им выдвигаться из Урожайного будет достаточно проблематично, поскольку эта местность простреливается Силами обороны Украины. Поэтому дальнейшее движение будет затруднено именно тем, что мы продолжаем держать на севере позиции. Хотя россияне не будут останавливаться, это факт. Они будут и дальше наступать. Такая у них боевая задача", - акцентировал эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Бои за Урожайное - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, все решения украинского командования относительно наступательных операций или отступления на определенных участках фронта являются правильными. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вывод украинских войск из Урожайного в Донецкой области.

Подразделения Сил обороны Украины были передислоцированы из Урожайного из-за интенсивных атак и обстрелов со стороны врага, которые уничтожили позиции украинских военных в поселке, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник ВСУ Назар Волошин.

Армия России пытается поддерживать высокую интенсивность боевых действий, привлекая для этого дополнительные подразделения, отметил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

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