Заберет ли Китай территории у России: эксперт раскрыл хитрый план Пекина

В РФ могут появиться военные базы Китая, причем не обязательно на тех территориях, которые близко к китайскому государству, предположил Иван Ступак.

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У Китая свои планы на Россию - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Китай вряд ли будет отчуждать территории у страны-агрессора России, однако может разместить там свои военные базы. Пекин расширит экономическую экспансию на российских землях и будет продолжать использовать государство как свой сырьевой придаток. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный аналитик Иван Ступак.

В интервью Главреду он рассказал о том, что экономическая экспансия Китая на территориях России будет лишь усиливаться. Пекин укрепить сотрудничество с Москвой, но на своих условиях.

"Китайская экономическая экспансия на территориях Российской Федерации будет очень активно распространяться. Потому что Китай видит Россию исключительно в качестве своего сырьевого придатка. Источника бесконечных и очень дешевых ресурсов. Примером того, как Китай действует в своих интересах, является история с проектом Сила Сибири-2. Россия дважды пыталась втянуть в проект Китай, но оба раза получила отказ. Китайцы сказали россиянам примерно следующее: стройте за свои деньги и продавайте нам газ по цене, как для внутреннего потребителя", - отметил Ступак.

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Россия Китаю не партнер

По его словам, несмотря на то, что товарооборот между КНР и РФ растет, Запад остается главным торговым партнером Пекина. Оборот торговли китайцев с западным миром примерно в 7 раз выше, чем с Россией.

"Сотрудничество между Китаем и Россией продолжает нарастать. После начала полномасштабной войны Москвы против Киева китайско-российский торговый оборот увеличился. На конец 2022 года он составил около 190 миллиардов долларов США. В 2023 году товарооборот вырос до показателя в $240 млрд. Мы видим, как растет и экспорт леса и полезных ископаемых из России в Китай, причем по низким ценам.

Впрочем, объемы торговли между КНР и РФ нельзя сравнить с товарооборотом Китая и Запада. Оборот Китая и Евросоюза – около $700 млрд. Примерно такая же цифра составляет и торговый оборот между Китаем и США. Более того, китайская торговля с Западом предполагает не переправку эшелонов с нефтью или дизельным топливом, продажу продуктов высоких технологий. Например, тех же смартфонов iPhone. Китай производит множество товаров, которые идут на Запад. Здесь можно даже вспомнить историю с появлением фотографий, где на лейбле красной бейсболки с фирменным лозунгом Трампа Make America Great Again, было написано: Made in China", - объяснил аналитик.

Будут ли военные базы Китая в России

Как полагает эксперт, Китай не будет забирать территории у России, однако может разместить в стране свои военные базы.

"Здесь вопрос состоит в том, будет ли у Китая такая необходимость. У КНР достаточно территорий, однако непонятно, насколько они подходят для жизни. На территориях РФ могут появиться китайские военные базы. К примеру, возле полярного круга или на Каспии по договору аренды, условно говоря, 100 м² какой-либо области. И это будет экспансией китайских интересов. Примечательно, что стоимость такой аренды может составить небольшую по политическим меркам сумму – те же $100 млн. База Лурдес на Кубе, которую россияне арендовали, как раз столько же и стоила. С точки зрения геополитических интересов это мизерные деньги", - подчеркнул Иван Ступак.

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

Как Китай подыгрывает России – кратко о позиции Пекина по войне против Украины:

Китай и его представители постоянно заявляют, что Пекин придерживается нейтралитета в войне РФ против Украины. Однако в КНР не осуждают Москву, не считают ее агрессором и поставляют ей товары двойного назначения, чтобы россияне могли вести войну. Крупнейшую со Времен мировой войну Пекин называет "украинским кризисом".

Пекин продвигает свою главную "дипломатическую инициативу" – мирный план Китая. Документ предполагает завершение войны в Украине без наказания России за преступления и вывода ее войск с украинских территорий. Путин хвалит этот "план".

В ООН Китай выступал со странной инициативой: представитель Пекина "призывал" США не оказывать военную помощь Украине, и "предлагал" Киеву и Москве вернуться к обсуждению первых Минских соглашений 2014 года.

Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

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