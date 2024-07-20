Будут результаты на поле боя: Залужный анонсировал усиление Украины

Украинские дипломаты вместе с президентом и его командой работают над усилением стратегического партнерства с Великобританией. Результаты уже в ближайшее время станут заметны на фронте. Об этом заявил посол Киева в Британии Валерий Залужный.
В своем Telegram-канале он рассказал о том, что ведется усиленная работа над укреплением сотрудничества Киева и Лондона. За два дня работы дипломата были проведены встречи с британским премьером, министрами и друзьями Украины в Королевстве.
"Вместе с президентом Украины и его командой работаем над усилением стратегического партнерства между Украиной и Великобританией для подтверждения нашей общей приверженности международной безопасности и стабильности", - поделился посол.
Результаты работы станут заметными уже в скором времени.
"Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметными на поле боя", - подчеркнул Валерий Залужный.
Залужный начал работу послом Украины в Великобритании – что об этом известно:
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 февраля ушел в отставку. Спустя три месяца был обнародован указ президента Зеленского, согласно которому Залужный назначен послом Украины в Великобритании.
11 июля Валерий Залужный сообщил, что приступил к работе послом в Британии. Победу Украины он назвал приоритетной целью своей деятельности на посту.
18 июля президент Зеленский посетил Великобританию с целью участия в саммите Европейского политического сообщества и подписания соглашений по безопасности. Там его встречал и Залужный. Политики пожали друг другу руки.
Кто такой Валерий Залужный?
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.
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