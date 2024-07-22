Когда ВСУ получат преимущество в воздухе благодаря F-16: командующий США дал ответ

Украина в значительной степени преуспела во время войны в обеспечении безопасности своих самолетов, проявляя гибкость, говорит командующий ВВС США в Европе.

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Когда ВСУ получат преимущество в воздухе благодаря F-16 / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны Великобритании

Прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. Это будет первым этапом длительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение. Об этом заявил генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе, сообщает Aviation Week.

По его словам, украинские летчики не получат преимущества в воздухе в течение нескольких недель.

"Это будет процесс, через который мы пройдем, но по крайней мере мы начинаем. Я думаю, что самое главное здесь то, что это начало внедрения в Украине западного оборудования, западной тактики, западной доктрины и западного мышления", - сказал Хеккер. видео дня

Он подчеркнул, Украина будет следовать за другими бывшими странами Восточного блока, которые присоединились к НАТО и приняли западные самолеты.

"Нужно время, чтобы иметь возможность эффективно эксплуатировать самолеты с достаточным количеством персонала, а также необходимой логистической поддержкой. Это не произойдет сразу, но надо начать, и мы уже достаточно близки к этому", - сказал генерал.

Джеймс Хеккер подчеркнул, что Украина в значительной степени преуспела во время войны в обеспечении безопасности своих самолетов, проявляя гибкость - например, никогда не взлетая и не приземляясь с одной и той же базы.

"Украинские ВВС сделали это со своим нынешним парком МиГ-29 и Су-24, и теперь им нужно будет повторить это с F-16. Это будет сложная задача, поскольку не все аэродромы по всей стране смогут обслуживать новые самолеты", - продолжает он.

К тому же, генерал добавляет, что в оперативном плане Россия адаптировала свою тактику, быстрее нацеливаясь и нанося удары.

"Москва все чаще использует баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей, поэтому партнерам Украины необходимо обеспечить правильную защиту от них - наряду с распространением дронов-камикадзе", - подчеркивает командующий ВВС США в Европе.

Хеккер также заявил, что он больше беспокоился о будущем Украины "пару месяцев назад", поскольку запасы боеприпасов страны были истощены, а международное политическое давление замедлило пополнение запасов.

"С того времени ситуация значительно смягчилась, поскольку Запад предоставил больше систем, необходимых как для обороны, так и для наступления", - подытожил он.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача F-16 Украине - последние новости

Напомним, Украина последние полтора года проводит активную дипломатию с целью получения от западных партнеров истребителей F-16. С их появлением в украинском небе военные усилия были бы активизированы с новой мощностью. Однако поставка самолетов все еще остается обещанием этого лета.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в ближайшее время. Детали поставок не разглашаются, чтобы не предоставлять России ценной информации.

В свою очередь, представитель Пентагона Пэт Райдер высказался относительно эксплуатации самолетов F-16 после их поступления в Украину. Американский генерал подчеркнул, что украинская армия сможет использовать эти самолеты на своей суверенной территории, включая временно оккупированные районы.

F-16 / Инфографика: Главред

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