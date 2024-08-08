Нет связи, воды и света: появились удивительные подробности о боях под Курском

РосСМИ сообщают, что в Курской области якобы были захвачены ряд населенных пунктов.

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У Курській області продовжуються бої та повітряна тривога / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Российский город Суджа в Курской области, где начались жесткие бои, оказался на гране выживания. У местных жителей нет доступа к воде, электричеству, пропала и связь. Об этом утверждают росСМИ.

Сообщается, что российские власти на самом деле не занимались эвакуацией людей с нашего района. Те, кому удалось покинуть город, вынуждены сомостоятельно искать жилье.

Российские СМИ пишут о том, что антипутинским участникам конфликта удалось занять ряд деревень и сео.

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"Канал Colonelcassad сообщает, что украинские военные захватили газоизмерительную станцию "Суджа", через которую осуществляется транзит газа в Европу через территорию Украины. Приграничный город Суджа подвергается массированным обстрелам", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область "масштабной провокацией" и поручил правительству оказать помощь гражданскому населению. В среду он проводит встречу с руководителями силовых ведомств, на которой заслушает доклады о ситуации в регионе.

Бои в Курской области - последние новости

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

ВС РФ понесли первые потери, в том числе в авиации. Произошли бои возле местного монастыря, где укрывалась российская пехота. Кроме этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин назвал происходящее в Курской области "масштабной провокацией", безосновательно обвинив в этом Украину.

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