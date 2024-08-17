УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар ВСУ со стороны Белгорода или движение на Курск: полковник назвал сценарии

Андрей Ганчук
17 августа 2024, 12:44
208
Сорвать наступление войск России на восточном фронте пока не удается, однако и россияне сейчас не способны остановить ВСУ на Курщине, считает Роман Свитан.
Роман Свитан, Белгород
Один из сценариев предполагает заход ВСУ в тыл врага в Волчанске со стороны Белгорода - Свитан / Главред

Наступление в Курской области дает Силам обороны широкий спектр возможностей. На данный момент не удается сорвать наступление оккупантов на Донбассе, однако и противник не способен остановить ВСУ на Курщине. Перспективные варианты для украинской армии – движение на Курск или удар в тыл врага уже со стороны Белгорода. Впрочем, возможны и сценарии, предусматривающие возвращение украинцев на исходные позиции на свои территории. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, как могут развиваться события на фоне Курской операции. На данный момент задачу по оттягиванию войск противника не выполнены, но и россияне не подтянули внушительное количество сил и средств.

"Пока те задачи, которые мы перед собой ставили, не выполнены. Одна из них – сорвать российское наступление на востоке, а для этого нужно именно оттуда снять войска противника. Россия пока этого не делает.

Те силы, которые сейчас россияне собирают в Курскую область, они "наскребли по сусекам": забрали роту из Калининграда, 810-ю бригаду, часть войск сорвали с Харьковского направления. Это в сумме две-три роты, даже не батальон. Это недостаточное количество войск. Потому Россия сейчас перебрасывают туда "чопиков", то есть частные охранные предприятия, срочников. Плюс пограничники, фсбшники, грушники… Ахмат, Ахмед, Махмуд… Там все! Там какая-то сборная солянка. Вот из таких разрозненных частей Россия пытается собрать войска", - объяснил Свитан.

Войска РФ пока не могут остановить ВСУ на Курщине

По словам эксперта, враг пока не в состоянии остановить движение украинской армии в Курской области. Однако такой сценарий возможен, если Кремль перебросит туда боеспособные подразделения с восточного фронта.

"Для наступления такие войска не годятся, разве что только для обороны. Да и то, для обороны они бы подошли, если бы и наши наступающие части были примерно такими же. Но нет, у нас движутся профессиональные и полностью экипированные части, более того, прошедшие боевое слаживание, причём даже в режиме обороны, и сейчас они работают как единый механизм.

Пока что российские потуги остановить ВСУ в Курской области бесперспективны. Однако если Россия сорвёт боеспособные и прошедшие бои резервы с восточного фронта, они нас могут остановить. Но и наша задача заключается в том, чтобы Россия сорвала войска с восточного направления", - говорит полковник запаса.

Смотрите чат на Главреде с Романом Свитаном - эксперт назвал прогнозы по ситуации в Курской области:

Движение на Курск или отступление на свою территорию

Как полагает Свитан, если россиянам удастся перебросить большое количество военнослужащих в Курскую область с восточного фронта, существует вариант, при котором ВСУ будут двигаться на Курскую АЭС или Курск, но будут вынуждены вернуться на свои украинские территории.

"Если Россия сорвёт много частей с восточного фронта, остановит свои наступательные действия в районе Донецка на Покровск, мы под давлением можем вообще уйти на стартовые позиции, то есть на нашу территорию, на подготовленные позиции. Это как танго, танец вдвоём. То есть у нас есть возможность выдернуть эти российские части с востока, давя на российскую территорию, двигаясь на Курскую АЭС и Курск. Они же будут, в конце концов, защищать АЭС и областной центр? Им придётся защищаться, если мы будем двигаться дальше", - говорит полковник.

Марш-бросок с ударом ВСУ со стороны Белгорода

Впрочем, если РФ перебросит недостаточное количество войск, ВСУ могут развить наступление не только в Курской, но и Брянской, а также Белгородской областях. И тогда появится возможность ударить в тыл российским войскам в Волчанске со стороны Белгорода.

"Если Россия сорвёт недостаточное количество войск, а часть, и будет пытаться нас остановить, мы пойдём по флангам, в стороны: в сторону Беларуси, то есть в Брянскую и часть Курской областей, на юг, то есть сначала в сторону Богодухова, а потом Волчанска, тоже по российской территории – по Курской и Белгородской области. Один из вариантов – с помощью подготовленного марш-броска ВСУ могут зайти в тыл российских войск в Волчанске. Мы это можем сделать. Три-четыре часа – и мы выйдем в тыл войскам РФ в районе Харькова со стороны Белгорода. Это тоже вполне возможно", - добавил Свитан.

Какой вариант в итоге воплотится в жизнь, зависит от решений Кремля.

"Таким образом, в Курской области перед нами открывается очень широкий спектр возможностей. Какой вариант будет реализован, напрямую зависит от военно-политического руководства России. Однако практически все направления пойдут в профит нам: как бы ни двигались россияне, их всюду ждут отрицательные решения, как бы ни двигались мы, у нас везде пока будут положительные решения", - подчеркнул Роман Свитан.

Операция ВСУ в Курской области – главные новости по теме:

Силы обороны Украины держат под своим контролем 82 населенных пункта в Курской области, ранее заявил главком ВСУ Александр Сырский. Продвижение вглубь территории РФ – 35 километров. На Курщине уже создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

В разведке Британии считают, что ВСУ прорвались на Курщине на 40 км. Впрочем, россияне уже перебрасывают в область большие силы и пытаются остановить украинское продвижение.

Вооруженные силы Украины продвинулись вперед в Курской области и уничтожили мосты, отметили в американском Институте изучения войны. Предполагается, что эстакады разрушены в Глушковском районе ударами из американских РСЗО HIMARS.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ войска России война России и Украины Роман Свитан Белгородская область Курская область
Реклама

Главное за день

В Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных – Зеленский

В Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных – Зеленский

13:54 Украина
ВСУ продвинулись в Курской области: в Генштабе сделали заявление

ВСУ продвинулись в Курской области: в Генштабе сделали заявление

13:41 Украина
Удар ВСУ со стороны Белгорода или движение на Курск: полковник назвал сценарии

Удар ВСУ со стороны Белгорода или движение на Курск: полковник назвал сценарии

12:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин 12000

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог 4911

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление 4058

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление

Генералы ФСБ сказали Путину – хватит : названа причина провала РФ на Курщине 3398

"Генералы ФСБ сказали Путину – хватит": названа причина провала РФ на Курщине

Последние новости

15:04

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Овнам - результат, Тельцам - прибыль, Близнецам - прогресс

15:03

Задонатит еще больше на ВСУ: Долина подняла ценник на корпоративы

14:58

Откуда берется "старческий запах" и как от него избавиться

14:47

Украина и РФ готовили тайные переговоры о прекращении огня: СМИ узнали детали

14:17

Подойдет и для бургеров, и для коктейлей: самый вкусный рецепт хрена по-домашнему

Операция в Курской области способна "утопить" Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – СвитанОперация в Курской области способна «утопить» Путина, для ВСУ открыт путь на Москву – Свитан
14:04

Десятки килограмм на голову: Волочкова могла погибнуть прямо у себя дома

13:54

В Курской области украинские силы расширили позиции и взяли пленных – Зеленский

13:41

ВСУ продвинулись в Курской области: в Генштабе сделали заявление

13:40

Веет "советчиной": Евгений Клопотенко попал в скандал из-за изменения гимна Киева

Реклама
12:56

Варить или не варить: как правильно заморозить грибы для долгого хранения

12:56

Путин объявит мобилизацию в РФ: российский политтехнолог спрогнозировал срокиВидео

12:44

Удар ВСУ со стороны Белгорода или движение на Курск: полковник назвал сценарииВидео

12:03

Какие области могут "отколоться" от РФ после Курщины: неожиданный прогноз СвитанаВидео

11:50

Церковный праздник 17 августа: что запрещено делать в этот день

11:29

Заехали в Суджу вместе с ВСУ: РФ в истерике разразилась угрозами итальянскому СМИ

11:09

Как правильно заморозить капусту и в каких блюдах ее можно использовать

11:05

"Похожа на Мадонну": шикарная Тина Кароль показала, как готовится к новому туру

10:50

Операция ВСУ в Курской области удивила НАТО: в Bloomberg раскрыли страхи Запада

10:35

Крушение режима Путина: какая из "башен Кремля" способна нанести удар

09:49

Таро-прогноз на полнолуние 19 августа: Овнам - деньги и любовь, Девам - перемены к лучшемуВидео

Реклама
09:46

"Генералы ФСБ сказали Путину – хватит": названа причина провала РФ на Курщине

09:32

Могут достичь многого и сразу: самые успешные знаки зодиака

09:29

Гороскоп на завтра 18 августа: Скорпионам - отличные возможности, Овнам - тяжелая работа

09:18

ВСУ прорвались вперед на Курщине и уничтожили мосты: аналитики ISW раскрыли детали

09:03

ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область: в США узнали подробности

08:10

Вся правда о потерях РФ в Украинемнение

07:53

РФ запустила "Шахеды" и ракеты по Украине: в областях раздавались мощные взрывы

06:10

Почему операция в Курской области оказалась такой успешноймнение

05:55

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: нужно за 8 секунд найти бумеранг

05:31

"Важна правильная схема размена": как операция на Курщине повлияет на переговоры с РФВидео

04:00

Кто метит на пост Путина: в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере

03:30

Проще, чем может показаться: как убрать всю шерсть в доме

01:30

Пик наступления не пройден: боец ВСУ намекнул на новые цели после Курщины

00:47

Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

00:28

"Жирно живете": жену Решетника захейтили за радостные пляски на концерте Адель

00:09

Нежности Гарри и Меган попали на фото

00:03

РФ может готовить ядерную провокацию: в МИД отреагировали на волну "безумной лжи"

16 августа, пятница
23:56

Зачем отравили Мэттью Пэрри: в США назвали подозревамых

23:37

Плюс одна мечта: Инна Мирошниченко похвасталась новым образом дочери

23:01

В оккупированном Крыму неспокойно: Керчь трясет от серии мощных взрывов

Реклама
22:13

Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно

21:32

АМКУ должен знать, что цементный монополист CRH не ушел с российского рынка, - лидер ЅаѵеФОП

21:26

У россиян - проблемы: в минобороны Эстонии оценили, пойдет ли РФ в контратаку на Курщине

21:07

В Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев – The Economist

20:13

"Замечательный результат": Гельман сказал, чем закончится операция на КурщинеВидео

20:02

ВСУ продвигаются в Курской области: Сырский рассказал детали наступления

19:26

"Мисс Украина" Апанасенко родила первенца и показала фото

19:25

РФ нужно 100 000 штыков, чтобы остановить ВСУ: военный о боях на Курщине

19:10

Нужно ли помогать россиянам?мнение

19:01

"Котел" для 700 бойцов РФ: в Курской области взорван важный мост – детали удараФото

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять