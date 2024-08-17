Удар ВСУ со стороны Белгорода или движение на Курск: полковник назвал сценарии

Сорвать наступление войск России на восточном фронте пока не удается, однако и россияне сейчас не способны остановить ВСУ на Курщине, считает Роман Свитан.

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Один из сценариев предполагает заход ВСУ в тыл врага в Волчанске со стороны Белгорода - Свитан / Главред

Наступление в Курской области дает Силам обороны широкий спектр возможностей. На данный момент не удается сорвать наступление оккупантов на Донбассе, однако и противник не способен остановить ВСУ на Курщине. Перспективные варианты для украинской армии – движение на Курск или удар в тыл врага уже со стороны Белгорода. Впрочем, возможны и сценарии, предусматривающие возвращение украинцев на исходные позиции на свои территории. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, как могут развиваться события на фоне Курской операции. На данный момент задачу по оттягиванию войск противника не выполнены, но и россияне не подтянули внушительное количество сил и средств.

"Пока те задачи, которые мы перед собой ставили, не выполнены. Одна из них – сорвать российское наступление на востоке, а для этого нужно именно оттуда снять войска противника. Россия пока этого не делает.

Те силы, которые сейчас россияне собирают в Курскую область, они "наскребли по сусекам": забрали роту из Калининграда, 810-ю бригаду, часть войск сорвали с Харьковского направления. Это в сумме две-три роты, даже не батальон. Это недостаточное количество войск. Потому Россия сейчас перебрасывают туда "чопиков", то есть частные охранные предприятия, срочников. Плюс пограничники, фсбшники, грушники… Ахмат, Ахмед, Махмуд… Там все! Там какая-то сборная солянка. Вот из таких разрозненных частей Россия пытается собрать войска", - объяснил Свитан.

Войска РФ пока не могут остановить ВСУ на Курщине

По словам эксперта, враг пока не в состоянии остановить движение украинской армии в Курской области. Однако такой сценарий возможен, если Кремль перебросит туда боеспособные подразделения с восточного фронта.

"Для наступления такие войска не годятся, разве что только для обороны. Да и то, для обороны они бы подошли, если бы и наши наступающие части были примерно такими же. Но нет, у нас движутся профессиональные и полностью экипированные части, более того, прошедшие боевое слаживание, причём даже в режиме обороны, и сейчас они работают как единый механизм.

Пока что российские потуги остановить ВСУ в Курской области бесперспективны. Однако если Россия сорвёт боеспособные и прошедшие бои резервы с восточного фронта, они нас могут остановить. Но и наша задача заключается в том, чтобы Россия сорвала войска с восточного направления", - говорит полковник запаса.

Смотрите чат на Главреде с Романом Свитаном - эксперт назвал прогнозы по ситуации в Курской области:

Движение на Курск или отступление на свою территорию

Как полагает Свитан, если россиянам удастся перебросить большое количество военнослужащих в Курскую область с восточного фронта, существует вариант, при котором ВСУ будут двигаться на Курскую АЭС или Курск, но будут вынуждены вернуться на свои украинские территории.

"Если Россия сорвёт много частей с восточного фронта, остановит свои наступательные действия в районе Донецка на Покровск, мы под давлением можем вообще уйти на стартовые позиции, то есть на нашу территорию, на подготовленные позиции. Это как танго, танец вдвоём. То есть у нас есть возможность выдернуть эти российские части с востока, давя на российскую территорию, двигаясь на Курскую АЭС и Курск. Они же будут, в конце концов, защищать АЭС и областной центр? Им придётся защищаться, если мы будем двигаться дальше", - говорит полковник.

Марш-бросок с ударом ВСУ со стороны Белгорода

Впрочем, если РФ перебросит недостаточное количество войск, ВСУ могут развить наступление не только в Курской, но и Брянской, а также Белгородской областях. И тогда появится возможность ударить в тыл российским войскам в Волчанске со стороны Белгорода.

"Если Россия сорвёт недостаточное количество войск, а часть, и будет пытаться нас остановить, мы пойдём по флангам, в стороны: в сторону Беларуси, то есть в Брянскую и часть Курской областей, на юг, то есть сначала в сторону Богодухова, а потом Волчанска, тоже по российской территории – по Курской и Белгородской области. Один из вариантов – с помощью подготовленного марш-броска ВСУ могут зайти в тыл российских войск в Волчанске. Мы это можем сделать. Три-четыре часа – и мы выйдем в тыл войскам РФ в районе Харькова со стороны Белгорода. Это тоже вполне возможно", - добавил Свитан.

Какой вариант в итоге воплотится в жизнь, зависит от решений Кремля.

"Таким образом, в Курской области перед нами открывается очень широкий спектр возможностей. Какой вариант будет реализован, напрямую зависит от военно-политического руководства России. Однако практически все направления пойдут в профит нам: как бы ни двигались россияне, их всюду ждут отрицательные решения, как бы ни двигались мы, у нас везде пока будут положительные решения", - подчеркнул Роман Свитан.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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