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ВСУ прорвались на 40 км в Курской области: войска РФ сделали ответный шаг

Андрей Ганчук
16 августа 2024, 17:17
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Россияне стали строить дополнительные оборонительные позиции в Курской области, чтобы попытаться помешать продвижению украинцев, сказали в разведке Британии.
ВСУ, Курская область
Россияне перебрасывают в Курскую область большие силы, чтобы остановить ВСУ - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: Вячеслав Ратинский, УНИАН, DeepState

Украинская армия с 6 августа продвинулась вглубь Курской области на 10-25 километров. Длина фронта составляет 40 км. Россияне развернули большие силы на Курщине, которые, вероятно, перебросили с других направлений фронта. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что у российских оккупантов были укрепления в Курской области и пограничные силы, однако они не смогли ничего противопоставить штурмовым подразделениям нескольких батальонов ВСУ.

Однако теперь Кремль перебрасывает туда войска и развернул в регионе большие силы.

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"После начальной неразберихи и дезорганизации российские силы развернули большие силы в регионе, в том числе, вероятно, из других мест вдоль линии столкновения", - указано в сводке.

Также в британской разведке подчеркнули, что россияне запустили сооружение оборонных позиций и попытаются препятствовать продвижению ВСУ в Курской области.

Ситуация в Курской области – новости по теме:

Добровольцы России на фоне Курской операции обратились к солдатам РФ и призвали их сдаваться в плен Вооруженным силам Украины. Также они готовы говорить с теми, кто захочет присоединиться к вооруженной борьбе против Кремля.

У Путина замедлилось наступление на одном направлении, сказал глава отделения коммуникаций 77-й Отдельной аэромобильной бригады Виталий Быцак. По его словам, россияне ослабили давление на Купянском направлении и перебросили оттуда часть войск на Курщину.

ВСУ обхитрили армию Путина, но на масштабное продвижение есть лишь неделя, считает политтехнолог Марат Гельман. По его мнению, россияне массово перебрасывают войска в Курскую область, что приведет к замедлению динамики событий.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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