Операция в Курской области: у Путина замедлилось наступление на одном направлении

Операция ВСУ в Курской области вынудила Кремль перебрасывать туда часть войск с поля боя в Украине. После начала боев на Курщине значительно снизилось давление врага на Купянском направлении. Об этом заявил глава отделения коммуникаций 77-й Отдельной аэромобильной бригады Виталий Быцак.
В эфире 24 канала он рассказал о том, что россияне перебрасывают свои войска с Купянского направления.
"Замечена переброска вражеских сил, снятие резервов и отправка их на Курское направление", - сказал военный.видео дня
Кроме того, оккупанты намерены захватить населенный пункт Боровая.
"Однако реализовать этот план им пока не по силам. Враг теряет много личного состава", - подчеркнул Виталий Быцак.
Операция армии Украины в Курской области – главные новости по теме:
Силы обороны Украины контролируют уже 82 населенных пункта в Курской области, рассказал 15 августа главнокомандующий войск Александр Сырский. Украинцы продвинулись вглубь территории противника на 35 км.
Украина приняла решение о создании на Курщине военной комендатуры. Возглавил ее генерал-майор Эдуард Москалев. Комендатура появилась для того, чтобы обеспечить порядок на контролируемых территориях.
РФ перебросила на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий, написали журналисты CNN. Вероятно, Кремль пока не перебрасывает туда более эффективные подразделения захватчиков.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
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