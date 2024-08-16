РФ перебросила на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий - CNN

Россия, похоже, пока не перебрасывает свои более крупные и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область.

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Россия усиливает оборону Курщины за счет необученных призывников / Коллаж: Главред, фото: 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада

Страна-агрессор Россия, вероятно, перебросила в Курскую область несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая для противодействия успешному украинскому наступлению. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских военных чиновников.

"Для нас очевидно, что Путин и российские военные перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы противодействовать тому, что делают украинцы", – заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

На данный момент американские чиновники работают над тем, чтобы точно определить, сколько войск перебрасывает Россия.

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При этом перемещение российских войск из Украины "не означает, что Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или даже на юге, в направлении таких городов, как Запорожье. На этом фронте все еще продолжаются активные боевые действия", – сказал Кирби.

По словам двух других источников, знакомых с западной разведкой, Россия, похоже, пока не перебрасывает свои более крупные и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область.

Один из этих источников сообщил, что вместо этого Россия, похоже, усиливает оборону Курщины преимущественно за счет необученных призывников, которые приезжают из других регионов России.

"Мы еще не видели значительного перемещения (российских войск), и мы не можем сказать, потому ли это, что они только начинают перебрасывать войска, или потому, что у них просто нет сил для передислокации", – сказал один из источников, знакомых с американской разведкой.

Сообщается также, что Россия отправила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда.

Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих самых опытных сил в Курскую область, возможно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины.

Как сообщал Главред, издание Politico писало о том, что с тех пор, как ВСУ начали наступление на Курской дуге, ситуация на Покровском участке фронта ухудшилась.

"Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а россияне наступают", — сказал заявил Иван Секач, представитель 110-й механизированной бригады Украины, которая в настоящее время дислоцируется в Покровском районе Донецкой области.

Операция в Курской области - последние новости

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Россия перебросила часть своих военных подразделений, которые находились на территории Украины, в Курскую область. Такие передвижения зафиксировали в США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что страна-агрессор Россия до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию Украины в Курской области. Пока что эта реакция была "медленной и рассеянной".

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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