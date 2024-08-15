РФ перебросила часть войск из Украины на Курщину: у Байдена сделали заявление

Соединенные Штаты получили первые сообщения о переброске российских оккупантов из Украины в Курскую область, рассказали журналистам в Белом доме.

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Российских оккупантов из Украины перебрасывают в Курскую область - Белый дом / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Агрессор Россия перебросила часть своих военных подразделений, которые находились на территории Украины, в Курскую область. Такие передвижения зафиксировали в США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем", - цитирует его Голос Америки.

Впрочем, Кирби не уточнил численность оккупантов, которых перебросили на Курщину, и намерения россиян.

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Также в Белом доме не озвучили, какие цели перед этими российскими захватчиками.

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