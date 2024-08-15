РФ перебросила часть войск из Украины на Курщину: у Байдена сделали заявление

Агрессор Россия перебросила часть своих военных подразделений, которые находились на территории Украины, в Курскую область. Такие передвижения зафиксировали в США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены из операций в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем", - цитирует его Голос Америки.
Впрочем, Кирби не уточнил численность оккупантов, которых перебросили на Курщину, и намерения россиян.
Также в Белом доме не озвучили, какие цели перед этими российскими захватчиками.
ВСУ в Курской области – главные новости по теме:
Армия Украины контролирует уже 82 населенных пункта в Курской области, сообщил 15 августа главком Александр Сырский. Войска продвинулись вглубь российской территории на 35 километров.
Украина создала военную комендатуру в Курской области. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Комендатура создана для того, чтобы обеспечить порядок на подконтрольных территориях.
В России назвали "потерянными территориями" земли на Курщине, которые контролируют ВСУ. Также там призвали к эвакуации приграничья и подготовке к худшему сценарию.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
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